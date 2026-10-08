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Зеленски обеща да отвърне на Русия след десетките убити при атака по автобуси в Краматорск (ВИДЕО)

08 октомври 2026, 15:45 часа 233 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України﻿
Зеленски обеща да отвърне на Русия след десетките убити при атака по автобуси в Краматорск (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна ще отговори на руската атака срещу Краматорск, осъществена с управляеми авиобомби, която уби най-малко 33-ма души и рани още поне 18 други на 8 октомври (по данни на Държавната служба за извънредни ситуации). Нападението бе осъществено срещу автобусна спирка. Зеленски призова света да реагира „сурово“ на поредното зверство от страна на Руската федерация, която отказва да сложи край на войната си и да седне на масата за добросъвестни преговори.

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„Руската бомба всъщност е поразила два автобуса. Някои от жертвите все още не са идентифицирани поради тежестта на нараняванията им", написа украинският лидер.

Киев ще отговори

Зеленски заяви, че Киев ще отговори на тази атака, и че самият той очаква реакцията на света за случилото се днес.

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„Тази атака няма да остане без отговор. Русия се опитва да унищожи всеки живот в Донбас и светът трябва да реагира. Реагирайте сурово – точно както руснаците заслужават за всички смъртни случаи, които са причинили", призова той.

По-рано областната прокуратура в Донецк съобщи, че са били ударени два автобуса. Руските сили са ги атакували с управляема бомба UMBP D-30SN. Общественият транспорт в Краматорск е преустановен. Според областната администрация жертвите са поне 30, а Държавната служба за извънредни ситуации съобщи за 33-ма загинали.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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