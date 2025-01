Украйна отново атакува Русия с дронове, петролна база е в пламъци (ВИДЕО)

Украйна предприе поредна атака с дронове. Съобщава се за удари в редица руски области, като е задействана противовъздушната отбрана. При едно от нападенията е атакувана нефтена база в град Лиски в руската Воронежка област. По данни на очевидци са се чули няколко експлозии, задействана е и противовъздушната отбрана в района.

Украински дронове са били засечени и над Орловска, Белгородска и Ростовска област. Тревога е обявена и на Кримския полуостров, заради атаката е преустановено движението по Керченския мост.

Междувременно се съобщава за пожар в склад във Виборг, Ленинградска област. Нанесени са огромни щети, като са унищожени провизии на стойност 1,7 милиона рубли за участниците в "специалната военна операция". В склада е имало строителни материали за бункери, бронежилетки, тактически слушалки, облекло и друго оборудване. Твърди се, че причината за пожара е умишлен палеж.

A warehouse in Vyborg, Leningrad region, has burned down, destroying 1.7 million rubles worth of supplies for "special military operation" participants. The warehouse contained construction materials for bunkers, body armor, tactical headphones, clothing, and other equipment.… pic.twitter.com/R5GOvClzzq