Украйна пак подпали с дронове руска петролна база (ВИДЕО)

Поредна нощ, в която Украйна се цели с далекобойните си дронове в обекти на руската петролна промишленост. В случая – петролна база в Пенза, където е избухнал пожар. Освен очевидни видеокадри, губернаторът на Пензенска област Олег Мелниченко потвърди в официалния си канал, че е имало атака и след нея е избухнал пожар. Да го гасят са пратени 46 пожарникари и 14 единици специализирана техника, добавя Мелниченко:

Впоследствие той потвърди от мястото на удара, че били свалени 4 дрона и пак любимото руско обяснение в такива случаи – паднали обаче отломки и предизвикали пожар:

Междувременно, и във Воронежка област имаше тежка нощ. Видеокадри от мястото на събитието показват удар с дрон, поразил къща в град Росош. Местният губернатор Александър Гусев потвърди в официалния си канал в Телеграм за случилото се и добави, че нямало пострадали, а са свалени два дрона.

Съгласно официалната сводка на руското военно министерство, между 23:00 часа на 22 януари и 7:00 часа на 23 януари московско време руската ПВО е свалила 12 далекобойни украински дрона. Интересното – най-много, 7, са свалени над Белгородска област, над Воронежка са 2, а над Пенза – 1.

Междувременно, Financial Times публикува материал, според който ще има опити да бъде договорено "енергийно примире" между Русия и Украйна. Какво ще представлява то - Русия спира постоянния обстрел срещу обекти на украинската енергетика, а Украйна спира въздушните атаки срещу руски петролни рафинерии и депа, подстанции и се спират действията срещу танкерите, превозващи руски петрол.

