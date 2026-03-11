Украйна пали и взривява един след друг най-важните заводи за руската военна машина (ОБЗОР - ВИДЕО)

През последните 10-тина дни войната в Иран безспорно засенчи тази в Украйна в информационния поток, но случващото се в Украйна има не по-малко значение за България и Европа, отколкото това в Иран, даже повече. А интересни и показателни новини какъв провал е военната авантюра на руския диктатор Владимир Путин в Украйна се трупат.

Важните за руската военна машина заводи горят

Тази сутрин химическият завод "Куйбишев Азот" в Толяти, Самарска област, е бил атакуван с далекобойни дронове и е в пламъци. Първите данни в социалните мрежи (най-вече Телеграм) за случилото се бяха публикувани от местни жители. Появиха се и видеокадри, а руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира някои от тях и потвърди с голяма доза вероятност, че атакуваното предприятие действително е "Куйбишев Азот". По неофициални данни, поне 3 дрона са поразили цех номер 3 на предприятието.

"Куйбишев Азот" е една от водещите химически компании в Русия, лидер в производството на капролактам и неговите производни, и един от най-големите производители на азотни торове. Такива предприятия са ключови за руската военна промишленост, защото произвеждат вещества, необходими за взривната част в главите на снаряди, мини и най-различни боеприпаси.

Но не само това предприятие – в ранната вечер на 10 март Украйна порази с ракети Storm Shadow най-важния руски завод за микроелектроника "Кремний ЕЛ". Според беларуската опозиционна медия NEXTA (ВИДЕО, 18+ - може да се види само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си, има възрастово ограничение) 90% от микрочиповете в Русия се произвеждат именно в това предприятие – по-точно вече в останките му. В Брянска област е обявен ден на траур – освен материалните щети, при ракетната атака са убити 6 души, 42 са ранени, като 29 от тях са приети в болница, като 8 от тях са в реанимация, закарани в Москва, става ясно от информация в официалния телеграм канал на губернатора на Брянска област Александър Богомаз. Богомаз твърди, че ударът е нанесен със 7 ракети Storm Shadow. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова вече обяви, че Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради "терористичната атака" - неясно защо да е такава, след като е поразен завод, важен за руската военна машина и след като след куп такива руски удари в Украйна, когато имаше множество жертви, Кремъл даваше именно това обяснение: поразени са украински военни обекти.

Украинският OSINT канал "Кибер Борошно" отчита 7 попадения на ракети в "Кремний ЕЛ“, като са поразени четвърти и пети цех на завода. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО в района. Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти. Каналът "Два майора" направо се оплаква, че Украйна вече 5 години систематично унищожава руски ПВО установки и батареи, а САЩ и Германия не доставят нови на Русия. И констатация: "(...) Киев и неговите господари не се интересуват от атаките, които наричаме ответни":

Russian milblogger Romanov said a Ukrainian surveillance drone was circling over Bryansk during today's missile strike, and accused the Russian Defense Ministry of being too occupied with fabricated statistics and false reporting to ensure air defense coverage of strategic… pic.twitter.com/v8bYUhLYEK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026

Междувременно, в руския курорт Сочи нощта също беше тежка – взривове, пак летището е затворено, истинска подготовка за летния туристичски сезон. А в окупирания от руснаците Мариупол е поразен склад за оръжия и боеприпаси:

Near occupied Mariupol, an ammo storage was hit. Secondary explosions are still heard. #Ukraine pic.twitter.com/ZAQPSmA8fs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026

Руското военно министерство съобщава, че тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени 185 украински далекобойни дрона. За разлика от обичайния вид на данните, този път няма разбивка колко дрона над коя област са свалени – но има признание, че Брянска и Самарска област са били сред обстрелваните, както и Краснодарския край. За сравнение – съгласно сводката на украинските ВВС тази нощ Руската федерация е изстреляла 99 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от тях са били клас "Шахед". 90 от всички дронове са свалени. 9-те преминали през украинската ПВО дронове обаче са нанесли удари на 6 места. Кметът на Харков Игор Терехов съобщи в канала си в Телеграм, че заради руския обстрел са загинали двама души, шестима са ранени.

И на този целия погром, Путин се обяснява с т.нар. губернатор на Донецка област, инсталиран от руснаците – Денис Пушилин. Руският диктатор реди тънки хвалебствия как Донецка област е бил считан за най-развития център на СССР. В последните години там разрушенията били колосални, обаче и възстановяването било бързо – видял бил данни Путин, неясно какви. И още разминавания – Пушилин обяви, че за половин година Украйна загубила още 8% от Донецка област и контролира само 17%, но Путин го поправи – за половин година руската армия превзела още 10% от Донецка област и за Украйна оставали 15%. Но западни оценки сочат, че Украйна държи около 19%:

Putin: Donetsk and the region are rebuilding well.



Meanwhile in Donetsk: ... pic.twitter.com/8aLMBapjGD — WarTranslated (@wartranslated) March 10, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Няма особена промяна в интензивността на сухопътните военни действия съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 10 март е имало 137 бойни сблъсъка, което е със 7 повече спрямо 9-ти март и 8-ми март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 262 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 11 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3817 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 70 надолу. Руската армия е използвала цели 9378 FPV дрона, което с около 430 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление и това в района на Гуляйполе интензивността е била най-висока – по 21 руски пехотни атаки на двете места. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало още 20 руски пехотни атаки. Други 10 са станали в намиращото се още по-на север Славянско направление – западно и северно от Северск. Няма други направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки.

(КАРТА) Междувременно, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) също отчете украинския напредък от 10-12 километра в Олександриевското направление, на границата между Днепропетровска и Запорожка област, в района на Тернувато, което украинците си върнаха. Този район се намира на север-североизток от Гуляйполе. ISW прави и оценка кои 5 оставащи села в Днепропетровска област все още не са под пълен украински контрол: Новомиколаевка, Запорожко, Новогригоровка (Z-канали твърдят, че засега руснаците удържали украинските атаки там), Сичнево и Малиевка. Институтът споделя оценката, че тези украински операции имат за основна цел забавяне на руската пролетно-лятно военна кампания в Запорожка област и евентуалното достигане на руската армия в подстъпите на град Запорожие през тази година. Но Юрий Ушаков, съветник на Путин, обяви, че руският диктатор казал на Доналд Тръмп в телефонния им разговор преди 2 дни, че руската армия напредвала навсякъде в Украйна – поредната от купищата лъжи, излизащи от устата на Путин - ОЩЕ: Новини от фронта в Украйна: Стар план на Путин е на дневен ред. ВСУ изтикват руснаците от Днепропетровска област (ВИДЕО)

В синхрон с казаното от украинците, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" признава, че в Новопавловка има украински позиции и че една от тях е защитена от река Солона, намира се на висок терен. Заплахата от мащабни контраофанзивни действия на противника остава, предупреждава каналът. Той обаче отчита макар и бавен напредък на руските части в южната част на Константиновка.

Отделно, самият Путин в цитираната по-горе среща с Пушилин, се изхвърли, че руската армия вече обкръжила отвсякъде Гришино, западното предградие на Покровск. Няма данни за такова нещо, контрира ISW. В обзора на института е посочено и изказване на украинския президент Володимир Зеленски, че Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) се е сдобило със секретни руски документи и според тях убитите руски войници са 1 315 000. Отделно са цитирани констатации и оплаквания на руски военни блогъри, че Украйна успява да разшири смъртоносната зона на поразяване с FPV дронове на фронта до вече 20-25 километра т.е. в такъв обсег на активната фронтова линия е истински късмет да оживееш. Пример за такава фронтова зона е Купянск, според "Два майора". Друг пример, с геолокализирано ВИДЕО, 18+ от района на Гуляйполе - може да се види само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си, видеокадрите са под снимките с геолокализацията.

Unmanned Systems Battalion “Combat hawks” of Ukraine's 25th Airborne Brigade struck a Russian material supply depot in Pokrovsk, triggering a large fire that caused the building's roof to collapse. #Ukraine pic.twitter.com/FVeDb1CC19 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

