Зеленски разкри кога могат да бъдат възобновени доставките по нефтопровода "Дружба"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е запознат с дейността на унгарската делегация, която преди това е пристигнала в страната му. Украинският лидер направи това изявление по време на брифинг. „Не знам какво прави делегацията тук. Министърът на външните работи ми каза, че хора са пристигнали“, каза Зеленски.

Той също така потвърди, че посещението на унгарската делегация е било частно пътуване. Коментирайки нефтопровода „Дружба“, заради който се твърди, че е пристигнала унгарската делегация, президентът отбеляза, че Украйна работи по този въпрос с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

„В последните ни телефонни разговори се съгласихме, че Украйна трябва да даде на ЕС дата за евентуално възобновяване на доставките. Нашият „Нафтогаз“, те работят по въпроса, ми казаха, че ще отнеме около месец и половина до два месеца. Но трябва да знаем, че това ще възстанови само капацитета за транспорт. Не говорим за възстановяване на резервоарите. Ако възстановим и това, което беше разрушено от ракети, това е най-големият резервоар в Централна Европа. Ремонтът ще отнеме шест месеца, например“, каза Зеленски.

Той добави още, че друг нефтопровод – Одеса-Броди, също се нуждае от ремонт. Според президента това се обсъжда паралелно. „И ние също трябва да скрием всичко това. Днес обсъждаме как да затворим енергийния си сектор, който също е част от енергийната система. Ако ще защитим всичко това с противовъздушна отбрана, трябва да имаме такава противовъздушна отбрана. Ако ще заравяме или покриваме частите с бетон, са ни необходими както пари, така и време“, добави президентът.

Припомняме, че по-рано беше съобщено, че унгарска делегация, водена от държавния секретар на Министерството на енергетиката Габор Чепек, се отправя към Украйна. Те заявиха, че целта на пътуването е провеждане на разговори за ситуацията около нефтопровода „Дружба“ и оценка на техническото му състояние. Министерството на външните работи също реагира на посещението на унгарците в Украйна . Както отбеляза говорителят на министерството Георгий Тихий, делегацията няма официален статут и не е координирала никакви официални срещи с украинските власти.