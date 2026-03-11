Любопитно:

Феде Валверде изнесе лекция на "Бернабеу"! Реал Мадрид прегази Сити в Шампионска лига

Реал Мадрид прегази Манчестър Сити с 3:0 в първи двубой от 1/8-финалите на Шампионска лига. В герой на вечерта се превърна уругвайският полузащинтик Федерико Валверде. Той блесна с хеттрик през първата част за "белия балет". И трите попадение на халфа впечатляваха с красотата си, но последното беше черешката на тортата. През втората част Джанлуиджи Донарума улови изстрел на Вини Жуниор от дузпа.

Хеттрик на Валверде

Срещата стартира динамично и с опасности пред двете врати. Куртоа се справи с изстрел на Семеньо, докато Донарума изби в корнер удар на Браим Диас. В следващите минути Доку тормозеше домакините, но се стигна до положение. В 19-ата минута Силва изтърва изгодна възможност. Секунди по-късно стражът на "лос меренгес" изведе Валверде по впечатляващ начин. Халфът избяга от отбраната и се разписа за 1:0.

В 27-ата минута Вини Жуниор пусна към Феде Валверде, който за втори път отбеляза за 2:0 с изстрел по диагонала. В края на полувремето уругваецът оформи своя хеттрик с истински шедьовър. Диас копна за халфа, който преодоля технично бранител, за да матира Донарума за 3:0.

Втората част стартира с положение за мадричани. Хубав рейд на Диас завърши с удар, избит от вратаря на Сити. Винисиус не успя да добави. След това Донарума фаулира Вини Жуниор, а главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби бразилецът, чийто удар бе спасен от италианския страж. Последваха нови пропуски на Винисиус. В 68-ата минута Рюдигер се отчете с важна намеса. След това и Куртоа спря О'Райли.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
