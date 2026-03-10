Новини от фронта в Украйна: Стар план на Путин е на дневен ред. ВСУ изтикват руснаците от Днепропетровска област (ВИДЕО)

Русия не се отказва и се стреми да реализира обявения преди 10 месеца план на диктатора Владимир Путин за буферна зона в цяла Северна Украйна. Това стана ясно от думите на командващия Обединения щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и командващ украинските сухопътни сили генерал Михайло Драпатий, цитиран от "Украинская правда".

Става въпрос за зона в дълбочина от 20 километра, контролирана от руската армия, която преминава през Харковска и Сумска област. Заради по-големите възможности на руската армия като брой войници и като техника, през последните месеци руски групи превземат погранични села и в двете области, но извън големи направления на боеве. Драпатий изрично подчерта - това се случва на места, където линията на основните битки в Северна Украйна не минава. Въпросната стратегия се нарича "стратегия на хилядите порезни рани" - завзетото не е достатъчно голямо като позиция и не е опора за развитие на настъпление, но в съвкупност кара защитаващата се страна да отделя ресурс за отбрана, ако ситуацията почне да става по-лоша.

Общо украинското военно командване е локализирало 12 района по северната граница с Русия, където руснаците атакуват и превземат села с части с големина от най-много щурмова рота или евентуално батальон (3-5 роти). Въпросните райони могат да бъдат обобщени като три направления - Краснопил (Краснопол), Великописарив и Золочев.

Russia seeks to establish a 20 km buffer zone along the Sumy and Kharkiv border regions by seizing frontline villages, Ukrainian commander Oleksandr Drapatyi says, adding Russian forces could expand control across 12 sectors including Krasnopillia, Velyka Pysarivka and Zolochiv.… pic.twitter.com/Ajnl0vHytP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026

"Не можем да кажем, че това е вторичен фронт. Не, всяка група руски части просто има свои собствени задачи. Групировката "Север", която стои срещу нас в Сумска и Харковска област, има за задача да създаде буферна зона", обясни генерал Драпатий.

Украинските успехи в Днепропетровска област

Генерал-майор Олександър Комаренко, представител на укаинския генщаб, заяви пред РБК Украйна, че почти цялата Днепропетровска област е очистена от руско военно присъствие – в Олександриевското направление. Там остават да бъдат окончателно подсигурени няколко малки селца - по-точно, 3 да бъдат превзети, а още 2 да бъдат напълно прочистени от руски войници. Украинците вече се бият в Новогродовка, което е в Запорожка област, на границата с Днепропетровска - ОЩЕ: Заради Иран и петрола Тръмп "помилва" Путин за Украйна. Украинска версия на ATACMS е близо (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukrainian forces push Russian troops out of the Dnipropetrovsk region border area, as fighting continues near Novohryhorivka in Zaporizhzhia Oblast, where Ukrainian armored vehicles fired on Russian positions. #Ukraine pic.twitter.com/1Z89YB1Yzd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026

Russian FPV drone struck an M113 APC equipped with a drone cage. The cage absorbed the impact and protected the crew. pic.twitter.com/sWB9m9giF1 — Ukraine - Combat Footage Archive 🇬🇪 🇺🇦 (@Bodbe6) March 9, 2026