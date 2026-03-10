Правителството на Гюров:

Новини от фронта в Украйна: Стар план на Путин е на дневен ред. ВСУ изтикват руснаците от Днепропетровска област (ВИДЕО)

10 март 2026, 13:54 часа 537 прочитания 0 коментара
Новини от фронта в Украйна: Стар план на Путин е на дневен ред. ВСУ изтикват руснаците от Днепропетровска област (ВИДЕО)

Русия не се отказва и се стреми да реализира обявения преди 10 месеца план на диктатора Владимир Путин за буферна зона в цяла Северна Украйна. Това стана ясно от думите на командващия Обединения щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и командващ украинските сухопътни сили генерал Михайло Драпатий, цитиран от "Украинская правда".

Става въпрос за зона в дълбочина от 20 километра, контролирана от руската армия, която преминава през Харковска и Сумска област. Заради по-големите възможности на руската армия като брой войници и като техника, през последните месеци руски групи превземат погранични села и в двете области, но извън големи направления на боеве. Драпатий изрично подчерта - това се случва на места, където линията на основните битки в Северна Украйна не минава. Въпросната стратегия се нарича "стратегия на хилядите порезни рани" - завзетото не е достатъчно голямо като позиция и не е опора за развитие на настъпление, но в съвкупност кара защитаващата се страна да отделя ресурс за отбрана, ако ситуацията почне да става по-лоша.

Общо украинското военно командване е локализирало 12 района по северната граница с Русия, където руснаците атакуват и превземат села с части с големина от най-много щурмова рота или евентуално батальон (3-5 роти). Въпросните райони могат да бъдат обобщени като три направления - Краснопил (Краснопол), Великописарив и Золочев.

"Не можем да кажем, че това е вторичен фронт. Не, всяка група руски части просто има свои собствени задачи. Групировката "Север", която стои срещу нас в Сумска и Харковска област, има за задача да създаде буферна зона", обясни генерал Драпатий.

Украинските успехи в Днепропетровска област

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Генерал-майор Олександър Комаренко, представител на укаинския генщаб, заяви пред РБК Украйна, че почти цялата Днепропетровска област е очистена от руско военно присъствие – в Олександриевското направление. Там остават да бъдат окончателно подсигурени няколко малки селца - по-точно, 3 да бъдат превзети, а още 2 да бъдат напълно прочистени от руски войници. Украинците вече се бият в Новогродовка, което е в Запорожка област, на границата с Днепропетровска - ОЩЕ: Заради Иран и петрола Тръмп "помилва" Путин за Украйна. Украинска версия на ATACMS е близо (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Днепропетровск буферна зона война Украйна Суми Харковска област Михайло Драпатий
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес