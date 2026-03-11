Любопитно:

Еманюел Макрон: Военните способности на Иран не са сведени до нула

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че военните способности на Иран "не са сведени до нула" от американските и израелските удари и прикани Доналд Тръмп да "изясни както крайните си цели, така и темпото, с което иска да проведе операциите", предаде Франс прес. "Вече има значителни щети, нанесени на военните балистични способности на Иран, но (Техеран) продължава да атакува няколко страни в региона и следователно способностите му не са сведени до нула", заяви френският държавен глава след среща на лидерите на Г-7.

Макрон добави, че няма "потвърждение нито от партньорски служби, нито от френските служби" за използването на морски мини от Иран в Ормузкия проток, като посочи, че това би било "тежко решение" от страна на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Иран е заплашен с "безпрецедентни военни последствия" в случай на поставяне на мини в Ормузкия проток, който де факто е под ирански контрол. Малко след това американската армия обяви, че е унищожила 16 ирански мининосеца близо до протока.

Елин Димитров
