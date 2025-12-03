Украйна подпали петролно депо и атакува резервоари за гориво, Русия уби цивилни с дронове (ВИДЕО)

Войната на дронове продължи и в нощта на 2 срещу 3 декември - военното министерство на Русия обяви, че е свалило 102 украински безпилотни летателни апарата. Най-много - 26 - са летели над Белгородска област, 22 - над региона на Брянск, 21 - над Курска област, 16 - над Ростовска област, 7 - над региона на Астрахан, 6 - над Саратовска област, 4 - над региона на Воронеж.

Петролно депо е атакувано в Тамбовска област

Петролно депо е било цел на атаката на Въоръжените сили на Украйна в Тамбовска област - там е възникнал пожар, обяви местният губернатор. "Пожарните екипи и служителите на реда бързо пристигнаха на мястото. Всички необходими ресурси и средства са мобилизирани", написа в Telegram Евгений Первишов.

Украински източници посочват, че нефтеният склад „Тамбовнефтепродукт“ на ОАО „Никифоров“ в Дмитриевка е било нападнатото съоръжение.

Повредени резервоари за гориво във Воронежка област

Говорителят на губернатора на Воронежка област пък съобщи, че резервоари за гориво в региона също са били повредени след атака с дронове.

„Снощи дежурните сили за противовъздушна отбрана засякоха и унищожиха четири безпилотни летателни апарата в небето над Воронеж и в два района на областта. Според предварителната информация няма жертви. В един от районите сваленият безпилотен летателен апарат е причинил леки повреди на няколко резервоара за гориво. Не е възникнал пожар“, гласи изявлението.

Убити украинци при руско нападение

Двама души са загинали, а трима други са ранени при руска атака в региона на Днепропетровск. Става въпрос за нападение с дронове в Терновка, район Павлоград. Жертвите са 43-годишен мъж и 50-годишна жена, уточниха местните власти. В болница са 65-годишен мъж и жена, а 18-годишен младеж е в умерено състояние.

Избухнал е пожар, който частично е унищожил частен дом, нанесъл е щети на шест други къщи, гаражи и автомобили и е унищожил напълно един автомобил, казват местните власти.

В нощта на 3 декември (от 18:00 часа на 2 декември) руснаците са атакували Украйна със 111 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“ и други видове, повече от 60 от тях – „Шахед“. Към 08:00 часа е ясно, че системите за противовъздушна отбрана на украинците са свалили или обезвредили 83 дрона в северната, южната и източната част на страната. Само че са регистрирани удари от 27 безпилотни летателни апарата на 13 места, както и падане на отломки от свалени дронове на едно място.

Най-засегнати са били граждански инфраструктурни съоръжения и частни домакинства в регионите Днипропетровск, Запорожие, Харков и Одеса. "За съжаление, има жертви сред цивилното население", съобщиха от Военновъздушните сили на Украйна.