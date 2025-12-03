Рязка промяна в курса на еврото към долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна, като вече е сериозно над границата от 1,16 към щатската валута. Наскоро еврото достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари, но преди това беше на много високи нива към долара, недостигани от повече от четири години. След това обаче, европейската валута постепенно започна малко по малко да отстъпва.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1645 долара или над нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1614 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 ноември, когато беше на ниво 1,1474 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 14 ноември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1653 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.