Втори рунд: познат тим от Полша ще се пробва отново за национал от Левски

Утре, на 4 декември, Славия посреща Левски в мач от 18-тия кръг на Първа лига. „Белите“ са в добра форма от 4 поредни победи и се изкачват в класирането, като са на 7-мо място в момента. Докато Левски остава на върха с 8 точки преднина пред втория. Освен столично дерби, този мач се отличава и с интерес от много чуждестранни клубове. Според колегите от „Мач Телеграф“ скаути от Турция, Нидерландия, Италия и Полша ще присъстват на стадион „Александър Шаламанов“.

Ракув отново ще наблюдава Марин Петков

Така срещата може да се окаже решаваща за бъдещето на някои играчи от двата тима. Един от тях е Марин Петков, който отново ще бъде наблюдаван от Ракув. Полския клуб проявяваше интерес към българския национал още през лятото, като дори се смяташе, че между двата тима е постигнато споразумение. В крайна сметка сделката пропадна, но се появиха информации, че ръководството на Левски е обещало на Марин Петков да го продаде през зимата. Имаме всички основания да мислим, че Петков ще премине в Ракув, тъй като Артур Платек заяви, че ще продължи да следи събитията около него.

Още: Левски се прицели в бразилско крило на тим от Първа лига

Марин Петков е вкарал 8 гола в 16 мача за Левски

Марин Петков е сред най-ефективните играчи в нападението на Левски. Той е взел участие в 15 от мачовете на „сините“ в Първа лига и въпреки че в повече от половината влезе като резерва, успя да вкара 7 гола и да запише 2 асистенции. В мача на Левски за Купата на България Петков беше титуляр и отново се разписа. След гостуването на Славия за „сините“ остават още два мача до края на годината. Гостуване на Спартак Варна в Първа лига и 1/8-финал за Купата на България срещу Витоша Бистрица.

Още: "Стабилно побутване за Левски! Нито един отбор няма нужда от подобно побутване" (ВИДЕО)