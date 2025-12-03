Навсякъде в ЕС: Задължително от 3 до 5 години затвор за корупция

Нова директива постановява от 3 до 5 години затвор за корупция в ЕС, като това минимално наказание ще е задължително във всички държави-членки.

Европейският парламент и страните от Общността постигнаха временно споразумение за единния документ.

Директивата определя минимални стандарти как държавите от ЕС трябва да криминализират, разследват и наказват престъпленията, свързани с корупцията.

Изравняване на санкциите

С новия закон дефинициите и санкциите за корупция ще бъдат изравнени за всички европейски държави.

В списъка на престъпленията попадат подкуп в публичния и частния сектор, присвояване, търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието, облагодетелстване от корупционни действия, укриване, както и тежки случаи на незаконно упражняване на публична функция.

Всички страни от Общността ще трябва да въведат минимални наказания от между 3 и 5 години лишаване от свобода според тежестта на престъплението.

Предвижда се също така осъдените лица да могат да бъдат глобени, отстранени от длъжност, лишени от право да заемат публичен пост или изключени от участие в обществени поръчки, предаде БНР.

Има предвидени санкции и за компаниите - между 3% и 5% от световния им оборот или фиксирани глоби от поне 24 милиона до 40 милиона евро в зависимост от престъплението.

Периодични оценки

Всички европейски държави ще трябва да провеждат периодични оценки на най-рисковите сектори, да създадат независими органи за борба с корупцията и да гарантират защита, помощ и подкрепа за хора, подали сигнали или свидетелствали по наказателни дела.

Предстои споразуманието да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета.