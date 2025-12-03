Унижението за принц Андрю продължава: Чарлз с действие, което изуми британците

Крал Чарлз III отново предприе решителни действия срещу своя брат Андрю Маунтбатън-Уиндзор, като го лиши от последните му кралски почести в ход, който остави мнозина в шок. Членството на опозорения Андрю в престижния Орден на Жартиерата беше официално отменено, както беше обявено в изявление, публикувано в "Gazette", официалния публичен регистър на Обединеното кралство.

Снимка: Getty Images

В изявлението, публикувано в понеделник, се казва: "КРАЛЯТ е разпоредил назначаването на Андрю Алберт Кристиан Едуард МАУНТБАТЕН-УИНДЗОР за рицар-спътник на Най-благородния Орден на Жартиерата, датирано 23 април 2006 г., да бъде отменено и анулирано, а името му да бъде изтрито от регистъра на посочения орден."

Това бележи поредната глава в падението на Андрю, което бе следено отблизо както от обществеността, така и от медиите. Освен че загуби членството си в Ордена на Жартиерата, в понеделник бе анулирано и званието на Андрю на рицар на Големия кръст на Кралския орден на Виктория. Тези действия следват предишното му лишаване от кралските титли, включително "принц", херцог на Йорк, граф на Инвърнес, барон Килилеа и "Негово Кралско Височество". Бъкингамският дворец беше обявил на 30 октомври, че "Негово Величество днес е започнал официална процедура за отнемане на титлата, званията и почестите на принц Андрю".

Снимка: Getty Images

Проблемите на бившия херцог на Йорк започнаха с предполагаемите му връзки с Джефри Епстийн, починалия осъден педофил. В съдебни документи от 2014 г., свързани с партньорката на Епстийн, Гилейн Максуел, Вирджиния Джуфре твърди, че е била продадена на Андрю, когато е била непълнолетна. По-късно, през 2021 г., Джуфре завежда граждански иск в Ню Йорк, в който го обвинява в сексуално насилие и побой. Андрю последователно отрича тези обвинения и дори предполага, че снимка, на която е запечатан с Джуфре, е била цифрово променена.

Падението на Андрю Маунтбатън-Уиндзор

Снимка: Getty Images

Въпреки неговите отричания, последните действия на крал Чарлз изпращат ясно послание. В изявлението на Бъкингамския дворец се подчертава: "Тези санкции се считат за необходими, въпреки факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него. Техни Величества желаят да изяснят, че техните мисли и най-дълбоко съчувствие са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на злоупотреба."

Изгонването на Андрю от дома му в Роял Лодж допълнително утежнява положението му. Той ще се премести в имот в частното имение Сандрингъм. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която живее в Роял Лодж от 2008 г., също ще напусне имота, след като е лишена от титлата си херцогиня на Йорк. Дъщерите им принцеса Беатрис и принцеса Юджини обаче ще запазят кралските си титли.

Снимка: Getty Images

Последиците от този скандал засегнаха дълбоко положението на Андрю в семейството му и в обществения живот. Лишаването му от титлите е последният удар, тъй като той е изправен пред изгнание от кралските кръгове. Връзката му с Епстийн и обвиненията на Джуфре хвърлиха дълга сянка върху репутацията му, което доведе до широко осъждане.

Що се отнася до Сара Фъргюсън, според информациите тя си търси ново жилище след отнемането на титлата ѝ. Междувременно последната позорна случка за Андрю съвпада с излизането на посмъртните мемоари на Вирджиния Джуфре, което добавя масло в огъня около неговите минали действия, пише "Marca".