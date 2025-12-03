"Възможно е да има взрив": Кольо Колев за масовите протести

Напълно възможен е още един мащабен протест и взрив, но властта няма да успее да го удържи - защото ще трябва да приложи крути силови мерки, за да го потуши. А демонстрацията може да е дори по-голяма. Това мнение изрази социологът Кольо Колев в ефира на Нова телевизия. Според него масовостта на протестите показвала обществено напрежение.

Ще има ли трусове?

"Едно правителство може да си тръгне по всяко време. Въпросът е на кого ще свърши работа. Дали на генерацията Z, дали на човека от "Дондуков" 2 или на този от Москва. Надали ще свърши работа на обикновените хора", заяви политологът Стойчо Стойчев. Той добави, че тези, които не искат да виждат Делян Пеевски във властта, най-добре е да отидат да гласуват на изборите. "Какъв смисъл има от избори сега, ако няма висока активност", попита той.

По думите му най-добре било в такава ситуация да се гледа какво ще предприеме Росен Желязков. Той трябвало да нормализира ситуацията, което не можел да направи никой изявен лидер, чието его винаги било силно.

Според Стойчев би било любопитно да се попитат хората на площада дали припознават Румен Радев като алтернатива. Петромир Кънчев от "Правосъдие за всеки" пък обясни, че нямало нито един знак, че хората на площада подкрепят Радев, защото имало много плакати против него.

Според Колев "в момента се говорило за бъдещата съпруга преди още разводът да е дошъл".