Трансферът се пече: Шведи вадят 400 000 евро за резерва в ЦСКА

Шведски клуб е готов да извади 400 000 евро, за да привлече халф на ЦСКА. Става въпрос за тима на Юргорден, който иска да вземе полузащитника на „червените“ Давид Сегер. Това разкри изданието „Fotbolskanalen“. Според информациите ръководството на скандинавския отбор вече е приготвило официална оферта за правата на 26-годишния футболист като се очаква трансферът да стане факт по време на зимния трансферен прозорец.

Трансферът на Сегер в Юргорден ще бъде финализиран през януари

Давид Сегер пристигна в ЦСКА през лятото от шведския Йостерс. Тогава „армейците“ платиха 400 хиляди евро за правата му. Той обаче тотално разочарова с представянето си. До момента той има на сметката си общо 14 двубоя за „червените“ във всички турнири, в които не се е отчел с гол или асистенция. В последно време Сегер загуби доверието на Христо Янев и често се оказва неизползвана резерва в срещите на българския гранд, който иска да се отърве от полузащитника.

Шведският тим отдавна следи полузащитника на ЦСКА

Юргорден пък търси подсилване във всички зони, след като през миналия сезон тимът завърши на 5-то място в шведския елит. Поради тази причина шефовете на клуба са склонни да платят исканите от ЦСКА 400 000 евро за Давид Сегер. Медиите в скандинавската страна твърдят, че Юргорден е искал халфа точно преди „армейците“ да го купят, но в крайна сметка 26-годишният футболист е избрал да продължи кариерата си в България.

