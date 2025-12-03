Любопитно:

"Зло и отвратително видео": Скандал между певицата Сабрина Карпентър и Белия дом

Американската поп певица Сабрина Карпентър порица използването на една от нейните песни във видео, споделено от Белия дом в социалните мрежи. Тя описа клипа, показващ акции на имиграционните власти, като „зло и отвратително“, предаде АФП. Видеото, публикувано на 1 декември, включва песента на Карпентър от 2024 г. „Juno“ и показва агенти на Службата за имиграционно и митническо изпълнение (ICE), които действат на терен, задържайки хора и слагайки белезници на арестуваните.

"Това видео е зло и отвратително. Никога не включвайте мен или музиката ми, за да обслужвате вашата нечовешка програма", написа Карпентър в отговор на публикацията на Белия дом.

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън отвърна: „Ето едно кратко и ясно послание за Сабрина Карпентър: няма да се извиняваме за депортирането на опасни криминални нелегални убийци, изнасилвачи и педофили от страната ни“.

Реакции на други популярни лица

Няколко други артисти също са протестирали срещу използването на музиката им от президента Доналд Тръмп и неговия екип.

Американският певец и китарист Кени Логинс наскоро поиска премахването на видео, публикувано от президента, в което е използван неговият хит „Danger Zone“ от филма „Топ Гън“.

През 2024 г. Селин Дион осъди използването на песента ѝ „My Heart Will Go On“ в предизборно видео, а Бионсе реагира по подобен начин, след като песента ѝ „Freedom“ беше използвана същата година, пише БГНЕС.

