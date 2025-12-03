Отменено в последния момент: Зеленски няма да се среща с Уиткоф

Въпреки първоначалните уверения, среща между украинския президент Володимир Зеленски и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер няма да има.

Срещата е била отменена, пише в "Досие Х" Алекс Рауфоглу, журналист на вашингтонския вестник "Киев Поуст".

"Зеленски се завръща у дома. Кремъл твърди, че Уиткоф и Кушнер са "обещали" да се насочат директно към Вашингтон след разговорите с Путин", пише Рауфоглу.

Срещата с Путин

Зеленски трябваше да разговаря с Уиткоф и Кушнер след посещението им в Москва. Там те проведоха среща с Владимир Путин.

Според помощника на Уиткоф Юрий Ушаков дискусията е била полезна, но че все още няма компромисен план за Украйна.

Русия изразила готовност да се съгласи с някои неща, но други точки от американския "мирен план" били критикувани от Москва.

Ушаков отбеляза, че разговорът между Путин и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е бил "полезен, конструктивен и съдържателен", като е продължил около 5 часа.

Предишни разговори

В понеделник Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор със Стив Уиткоф и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана и ръководител на украинската преговорна делегация Рустем Умеров.

Украинският президент обяви още, че лидерите на Франция и Великобритания Еманюел Макрон и Кийр Стармър също са участвали в разговора с Уиткоф и Умеров.

"Важен брифинг. Договорихме се да обсъдим повече подробности лично - екипите ще координират графиците за евентуални по-нататъшни контакти", коментира той.

На 30 ноември вечерта във Флорида се проведоха преговори между екипа на Тръмп и украинската делегация по мирния план на САЩ. Зеленски заяви, че преговорите са били конструктивни, а президентът на САЩ Доналд Тръмп отново говори за "шанс за споразумение“.