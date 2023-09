Украйна пое отговорност за последните взривове в Крим

"Можем да потвърдим, че това са били действия на украинските сили за сигурност и отбрана срещу военни цели на окупаторите", заяви говорителят на разузнаването Андрий Юсов.

Юсов добави пред украинската телевизия, цитиран от CNN, че "планираната работа на украинските сили за сигурност и отбрана по военните обекти на окупаторите, включително и в украинския Крим, продължава". "Много скоро подробностите ще бъдат оповестени от въоръжените сили и Генералния щаб", заяви той.

The governor of #Sevastopol said that several #Ukrainian drones had been shot down.



"Radio Liberty" writes that explosions sounded in the area of the military airport Belbek.



It is reported about a strike on a military unit of the occupiers in the village of Verkhnesadovoye. pic.twitter.com/t5OnRhoQ88