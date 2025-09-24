Украйна с нова мащабна атака срещу Русия (ВИДЕО)

„Всичко гори там зад железопътната линия“. Това съобщават жители на Валуйки, в руската Белгородска област, след като украинска атака с безпилотни летателни апарати предизвика пожар в района на железопътната подстанция. За това пише „Пепел-Белгород“. Според данни на телеграма канала, пожарникарите продължават да гасят пожара. Главата на Белгородска област Вячеслав Гладков потвърди атаката над Валуйки. По негови думи, градът е бил атакуван от четири украински дронове.

При това той не споменава за железопътната подстанция, като съобщава само за „незначителни огнища на пожар в суха трева“ на три улици и за запален покрив на частна къща. Той уточни, че „те са били ликвидирани“. „На още една улица пожарникарите продължават да гасят запалената трева“, написа Гладков в телеграм канала си. Той също така съобщи, че в град Шебекино безпилотен самолет е ударил многофамилна къща, като в няколко апартамента са изпочупени прозорците.

Атаки и срещу Курска област

Под атака е и Лгов в Курска област. Съобщава се, че вероятно е поразена подстанция. „Има щети по инфраструктурата и енергийните обекти. По-голямата част от потребителите в Лгов и Лговския район временно са без електричество“, съобщи губернаторът на Курска област Александър Хинщайн.

Жители съобщават в социалните мрежи също съобщават за серия експлозии в Рилск и липса на ток в някои райони на града.

Нападение и срещу Таганрог

Съобщава се и за мощна атака срещу Таганрог. В града са чути експлозии, след като по-рано беше обявено предупреждение за ракети и дронове.

Explosions are reported in Taganrog after a missile and drone warning was declared earlier. pic.twitter.com/11CmHyeWeo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025

Русия потвърди за атаката, като властите съобщиха, че над Таганрог са свалени дронове. По думите на кмета на града Светлана Камбулова, оперативните служби работят на мястото на падането на отломките, като няма пострадали.

Украйна е ударила важни ракетни комплекси

Същевременно стана ясно, че в резултат на летния удар на ВСУ по полигона „Молкино“ са били поразени ракетни комплекси „Искандер“ и зенитни ПВО системи „Панцир-С1“. Фотографии на последствията от августовския удар публикуваха както руски, така и украински медии.

Твърди се, че ударите са били нанесени от 14 безпилотни летателни апарата на 20 август. В резултат на атаката са унищожени няколко ОТРК „Искандер”, повреден е ЗРК „Панцир-С1”. Пострадали са и складови помещения. Според украинските медии са унищожени шест машини МЗКТ-7930 и една на базата на КамАЗ от състава на оперативно-тактическия ракетен комплекс „Искандер”.

Поредни удари по енергийната система на Русия

Руският газопреработвателен завод в Астрахан, управляван от Газпром, спря производството на горива след удар с украински дрон, който предизвика пожар на 22 септември, съобщава Ройтерс. Ударен е блок с капацитет от 3 милиона тона на година, което доведе до спиране на производството на бензин и дизел. Ремонтите може да отнемат седмици или месеци. Съоръжението близо до Каспийско море току-що беше възобновило дейността си през август след предишен дронов удар.

В потвърждение на това в социалните мрежи се появиха кадри на много затворени бензиностанции.