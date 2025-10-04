Войната в Украйна:

Украйна се похвали с успешен удар срещу руски ракетоносец. Пожар при голям руски търговски терминал

Украйна е успяла да нанесе удар по руски кораб-ракетоносец "Буян-М". Това съобщават Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Ударът е нанесен не в Черно море, а чак в Карелия - в Онежкото езеро.

Поразен е кораб "Град" бордов номер 575) от проект 21631 "Буян-М", уточняват украинските спецчасти. Атаката е извършена в 4:30 часа тази сутрин. Ракетоносецът е плавал от Балтийско към Каспийско море. Попадение при украинската атака е регистрирано в дясната част на отсека на машинното отделение на кораба. Допълнителни подробности се изясняват, уточняват украинските спецчасти.

Поразеният "Град" е един от най-новите и модерни кораби на Руската федерация, въведен в състава на Балтийския флот на Русия на 29 декември 2022 г. Основното въоръжение на кораба е ракетната система "Калибър-НК".

Мистериозен пожар в руски търговски терминал

Междувременно, сателитната система на НАСА FIRMS, която засича топлинни петна по земната повърхност, отчете пожар в района на полуостров Чушка коса, Керченския пролив - това място се намира в Краснодарския край. Точно в района на пожара се намира руски търговски терминал, където се сливат жп линии и складове, а самият терминал е на половин километър от петролна база. Каква е причината за пожара не е ясно - Още: Насред хаоса с дроновете: Руски военен кораб е засечен край бреговете на Дания

