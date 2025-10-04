Украйна се похвали с успешен удар срещу руски ракетоносец. Пожар при голям руски търговски терминал

Украйна е успяла да нанесе удар по руски кораб-ракетоносец "Буян-М". Това съобщават Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Ударът е нанесен не в Черно море, а чак в Карелия - в Онежкото езеро.

Поразен е кораб "Град" бордов номер 575) от проект 21631 "Буян-М", уточняват украинските спецчасти. Атаката е извършена в 4:30 часа тази сутрин. Ракетоносецът е плавал от Балтийско към Каспийско море. Попадение при украинската атака е регистрирано в дясната част на отсека на машинното отделение на кораба. Допълнителни подробности се изясняват, уточняват украинските спецчасти.

Поразеният "Град" е един от най-новите и модерни кораби на Руската федерация, въведен в състава на Балтийския флот на Русия на 29 декември 2022 г. Основното въоръжение на кораба е ракетната система "Калибър-НК".

At 04:31 on October 4, Ukraine’s Special Operations Forces struck the Russian Project 21631 Buyan-M corvette RFS Grad 575 on Lake Onega in Karelia. The vessel, equipped with Kalibr-NK cruise missiles, was en route from the Baltic to the Caspian Sea. The hit damaged the starboard… https://t.co/6vpkZ3iOIk pic.twitter.com/bhynK9RuPj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2025

Мистериозен пожар в руски търговски терминал

Междувременно, сателитната система на НАСА FIRMS, която засича топлинни петна по земната повърхност, отчете пожар в района на полуостров Чушка коса, Керченския пролив - това място се намира в Краснодарския край. Точно в района на пожара се намира руски търговски терминал, където се сливат жп линии и складове, а самият терминал е на половин километър от петролна база. Каква е причината за пожара не е ясно - Още: Насред хаоса с дроновете: Руски военен кораб е засечен край бреговете на Дания

A fire has been detected at the Chushka Spit near the Port of Kavkaz in the Kerch Strait, according to FIRMS data. The blaze is near the South Sea Trade Terminal, which includes rail links, warehouses, and is just 500 meters from an oil depot. The cause remains unclear. pic.twitter.com/q1FZnumR69 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2025