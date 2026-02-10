В Германия призоваха за обща женска стачка

На 9 март 2026 г. в Германия ще се проведе обща женска стачка, която ще има за цел да фокусира вниманието върху проблемите, свързани с насилието, основано на пола, фемицида, неплатения репродуктивен труд и неравенството. Инициативата е инициирана от неправителствената организация „Достатъчно! Genug!“ (Стига! Стига!). Датата е избрана умишлено: стачката на 9 март има за цел да удължи Международния ден на жената, отбелязван на 8 март. На този ден традиционно по целия свят се провеждат демонстрации за насърчаване на равноправието между половете и борбата с дискриминацията, основана на пола.

Мързелива демонстрация

Организаторите отбелязват, че желаещите да се присъединят към стачката са добре дошли да си направят пикник, да лежат в паркове и площади и да танцуват, но не и да маршируват: това е „мързелива демонстрация“. Една от заявените цели на стачката е „да се преодолее разделението между различните женски движения“, предаде "Гласная".

„Стачките винаги са били най-мощното ненасилствено средство за съпротива на жените срещу капитализма и патриархата... Несправедливостта засяга всяка област от живота ни – ние сме под атака срещу телата, душите и умовете си“, се казва в съобщението на организаторите.

Призив за обединение

Основната част от стачката е насрочена за часовете между 12:00 до 14:00 часа берлинско време, но желаещите могат да ѝ посветят целия ден. Организаторите призоваха жените от цялата страна да се обединят, като организират съвместни действия, партита или пикници на този ден.

