Център за дронове, командни пунктове, радари и ПВО: Какво поразява Украйна през януари и февруари (ВИДЕО)

Генералният щаб на Украйна потвърди, че през нощта на 10 февруари въоръжените сили са нанесли удари по множество руски военни цели. Според изявлението са поразени ремонтна база в Донецка област, съоръжения от учебен център за безпилотни летателни апарати и производство на FPV дронове, командни пунктове в Запорожска област, контролен пункт за дронове в Курска област на Русия и склад за гориво във Федоровка (Донецка област).

"В рамките на системните мерки за намаляване на офанзивните възможности на руския агресор, подразделенията на Силите за отбрана на Украйна продължават да обстрелват вражески военни обекти във временно окупираните територии на Украйна и на територията на Русия", пишат от генщаба в социалните мрежи.

ГУР е поразило руски ПВО средства през януари

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) междувременно съобщи, че специалната единица "Духове" е нанесла удари по конкретни руски противовъздушни средства в края на януари. Според ГУР атаките с дронове са поразили радара 48Ya6 K1 "Подльот", радара 55Zh6U "Небо-У", радара 1L119 "Небо-СВУ" и противовъздушната система "Тор-M2DT".

