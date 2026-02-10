Войната в Украйна:

Данните са категорични: Войната срива руската икономика

Руската икономика потъва все по-дълбоко в промишлена рецесия. Това съобщава The Moscow Times, позовавайки се на данни на Росстат. Изданието посочва, че в 21 от 28-те основни промишлени сектора е отчетен спад през изминалата 2025 г. Добивът на полезни изкопаеми е спаднал с 1,6%, производството на газ с 3%, а производството на петрол е стигнало до 16-годишно дъно.

Други сектори

Металургията е намалила производството с 2,1%, а производството във фабриките за облекло и обувки са намалели с 3,5%. Производството на храни е спаднало за първи път от 15 години с 0,5%. Такъв спад е отчетен и в петролните рафинерии, които бяха засегнати от десетки удари с дронове през годината. Като цяло, промишленото производство в Русия е нараснало с 1,3%. В същото време положителна динамика е регистрирана само в седем сектора, три от които са пряко свързани с отбраната.

Положителен процент

Тези сектори включват производството на готови метални изделия (+18%), компютри, електроника и оптични продукти (+11,7%) и други транспортни средства и оборудване (+32%). Експертите смятат, че тази ситуация е резултат от нарастващия натиск от слабото вътрешно търсене и високите лихвени проценти.

Руската икономика 

По-рано беше съобщено, че темпът на растеж на БВП на Русия се е забавил от 4,9% през 2024 г. до 1% през 2025 г. Прогнозите показват, че тази тенденция ще продължи до края на 2026 г. Потребителите в Русия са изправени пред нарастващ натиск от инфлацията, която остава стабилно висока на 6,4%.

По данни на Росстат през първите 12 дни на януари 2026 г. цените са се увеличили с 1,26%. Например, краставиците са се увеличили с 21,3%, а доматите с 13,6%.

