В Австрия провериха повече от 22 000 мигранти, настанени в бежански центрове

Министерството на вътрешните работи на Австрия прави равносметка на проверките в бежанските центрове, които се правят след терористичния атентат от февруари 2025 г. във Вилах, съобщи австрийското радио и телевизия. Според данните, с които разполага новинарската агенция AПA, от момента на атентата са проверени над 22 300 души, настанени в такива центрове. В 31 случая полицаите са забелязали окачени на някои места знамена или символи.

Непосредственият повод за проверките е фактът, че атентаторът е живял в закрит междувременно център за търсещи убежище във Вилах. От момента на атентата изпълнителната власт е провела около 380 проверки в цяла Австрия. Тези мерки ще продължат с висока интензивност. Министерството на вътрешните работи се аргументира, че за много федерални провинции именно тези проверки дават основание за налагане на санкции в областта на предоставянето на основни услуги на търсещите убежище.

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер каза в писмено становище, че полицейските проверки в бежанските центрове са част от последователната политика за сигурност. Тези мерки служат за защита на австрийското население, но и на онези, които спазват правилата, предаде БТА.

Междувременно с намаляването на молбите за убежище намалява и броят на търсещите убежище, които получават основни социални помощи. Броят им - около 9700 души, е най-ниският от началото на регистрирането на данните през 2004 г., съобщи Министерството на вътрешните работи на Австрия. Търсещите убежище вече представляват сравнително малка част от лицата, получаващи основни социални помощи, от които 57 процента са бежанци от Украйна.