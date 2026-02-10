Смъртта на един кондуктор, която разтърси Германия

Инцидентът разтърси цяла Германия: служител на железниците поискал да провери билета на мъж, който обаче бил нередовен пътник. След като кондукторът призовал мъжа да слезе от влака на следващата спирка, той започнал да го бие с юмруци. Служителят на германските железници загубил съзнание, наложило се да бъде реанимиран, но ден по-късно починал в болницата от мозъчен кръвоизлив, предизвикан от ударите.

Статистиката показва, че само през миналата година около 3000 служители на германските железници са станали жертва на престъпления. По данни на Министерството на вътрешните работи на ден биват нападани средно по петима служители, а към четирима се отправят заплахи. Ситуацията е толкова драматична, че много служители вече избягват да проверяват билетите - от страх, че ще бъдат нападнати.

Тази заплашителна тенденция не е нищо ново, но през последното десетилетие фитилът определено е станал по-къс, казва изследователят на насилието Йонас Рийс. "От 2015 година насам наблюдаваме постоянен ръст на насилието. Тази нова "нормалност" означава, че за служителите е едва ли не нещо обичайно да бъдат обиждани, заплашвани и дори физически нападани."

Петък вечер, закъснял влак, много алкохол

Рийс е професор по политическа психология в университета в Билефелд и повече от година е изследвал причините за насилието срещу служители на железниците. Резултатът: насилие се проявява особено често, когато пътниците са под влиянието на алкохол, но също когато влаковете са препълнени или закъсняват. Значение има и денят от седмицата - броят на проявите на насилие е особено висок в събота, както и в петък след края на работния ден.

Вербално насилие и физически атаки има най-вече при проверката на билетите, обяснява Рийс. "Знаем, че вероятността от насилие расте, когато потенциалните насилници могат да се измъкнат лесно, без да бъдат разпознати. И затова, за съжаление, железопътният транспорт до известна степен "предразполага" към насилие - заради възможността просто да слезеш на следващата спирка и да изчезнеш."

Страх изпитват не само служителите на железниците - полицаите, пожарникарите и санитарите също все по-често стават обект на насилие. Обяснението на експерта: "Свързващият елемент при тези професии е, че служителите носят униформи. И именно от униформата произтича нещо като заместваща отговорност, поради която полицаите биват нападани като представители на държавата, а железопътните служители - като представители на железопътната компания."

Но това засяга и служители, които не са униформени. Рийс и неговият изследователски екип наскоро са анкетирали 2000 учители в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, към които също все по-често се проявява враждебно отношение както от страна на ученици, така и от страна на родители.

По-тежки наказания за извършителите или по-добра превенция?

След смъртта на кондуктора федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт обяви, че иска значително да увеличи минималните наказания за нападателите. "Очаквам извършителят да бъде наказан с цялата строгост на закона за бруталното си деяние", каза той.

Според Рийс обаче по-тежките наказания не са целесъобразни. "При спонтанно възникващи, ескалиращи ситуации, които водят до насилие, по правило извършителят няма да бъде спрян от мисълта, че го чака по-тежко наказание. Тоест, това няма да помогне непременно за предотвратяване на спонтанното насилие."

Вместо това трябва да се увеличи броят на персонала, особено на служителите по сигурността. Освен това служителите на железниците трябва да преминат обучение, което да ги подготви за опасни ситуации. Кондукторите трябва да имат и възможността да не проверяват билетите, ако оценяват ситуацията като опасно. В този смисъл би било добро решение пред пероните да бъдат поставени турникети - така проверките на билетите биха отпаднали.

"Друг важен момент е влаковете да са оборудвани със заключващи се помещения за укритие и защита. В много влакове такива помещения няма, а в някои дори са били активно премахнати", казва Рийс и добавя: "Аз съм голям привърженик на превенцията: по-добре да съм подготвен за опасна ситуация, която никога няма да се случи, отколкото да не съм подготвен за опасна ситуация, когато тя се случи".

