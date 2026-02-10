Предупреждение: Русия може да превземе Покровск, Мирноград и Гуляйполе през следващите седмици или месеци

Повече от година руските сили водят изтощителни битки в Източна и Югоизточна Украйна в опит да завършат превземането на три стратегически важни града: Гуляйполе, Покровск и Мирноград. Според военни експерти и независими наблюдатели окупаторите ще постигнат целта си през следващите седмици или месеци, съобщава The New York Times.

Какво би могло да даде на Русия превземането на Хуляйполе, Покровск и Мирноград?

Отбелязва се, че превземането на Гуляйполе, Покровск и Мирноград ще осигури на Русия база за разполагане на войски и организиране на логистика за бъдещи офанзиви. Окупацията на тези градове би могла да се превърне и в нов лост в мирните преговори. Експерти заявиха пред репортери, че е малко вероятно Русия бързо да превърне тези придобивки в по-нататъшно териториално разширение. Те отбелязаха, че през последната година руските сили са постигнали много бавен напредък на фронта.

Въпреки това, както отбелязват експертите, превземането на Гуляйполе, Покровск и Мирноград би могло да засили аргумента на Русия пред САЩ, че по-нататъшното ѝ настъпление е неизбежно. Това би могло да доведе до засилен натиск от страна на САЩ върху Украйна за сключване на мирно споразумение.

Русия се приближава към превземането на Гуляйполе

Изданието отбелязва, че Гуляйполе в Запорожка област е бил бастион на този участък от фронта в продължение на много години. Според бойните карти и думите на капитан Дмитрий Филатов, командир на Първи отделен щурмов полк на украинските въоръжени сили, градът сега е почти изцяло под руски контрол. Филатов заяви пред репортери, че украинските отбранителни сили държат няколко сгради в Гуляйполе. По-голямата част от града обаче остава под контрола на врага.

Експерти, разговаряйки с журналисти, изразиха опасения, че превземането на Гуляйполе може да доведе до засилване на руските атаки срещу Запорожие. Те заявиха, че регионалният център ще бъде в обсега на малки атакуващи дронове, излагайки жителите на денонощни въздушни удари.

Ситуацията в Покровск и Мирноград

Изданието добавя, че в Донецка област Украйна се е съсредоточила върху отбраната на Покровск и Мирноград. Разполагането на войски в тези райони, съчетано с използването на съвременни дронове, е забавило руското настъпление.

Журналистите припомниха, че в януарски доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания се посочва, че по време на продължаващата вече година и половина офанзива срещу Покровск и Мирноград руските части са напредвали само със 70 метра на ден. В доклада се посочва още, че от 2024 г. насам Русия е превзела по-малко от 1,5% от територията на Украйна.

Освен това, Центърът за стратегически и международни изследвания е изчислил, че през 2025 г. загубите на Русия са възлизали на приблизително 415 000 убити, ранени и изчезнали. Те са установили, че по-голямата част от загубите на Русия са понесени в битките именно за Покровск и Мирноград.

Експерти подчертават пред журналисти, че Русия е уверена, че ще надживее Украйна във война на изтощение, разчитайки на постоянни подкрепления от войски. Те добавиха, че ако Покровск и Мирноград бъдат превзети, руснаците ще могат да използват тези градове като убежища за оператори на дронове и да използват близките пътища за оптимизиране на логистиката.

Военни експерти твърдят, че превземането на Покровск и Мирноград ще даде на Русия трамплин за настъпление на север и постигане на целта ѝ да завземе цялата Донецка област, приблизително три четвърти от която вече контролира. Според тях основната цел може да бъде Константиновка, южната врата към веригата от градове, която формира последната голяма отбранителна линия на Украйна в региона.

Русия се опитва да продължи напред към Покровск

По-рано 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните войски съобщи, че бойните сблъсъци в северната част на Покровск продължават, като врагът се опитва да напредне към града. Войските отбелязаха, че обстановката остава напрегната. 7-ми въздушно-десантни щурмови корпус съобщи, че Русия използва пехотни щурмови групи, подкрепени от безпилотни летателни апарати. Боевете продължават в някои райони на Северен Покровск.

Освен това, докато струпва части в северозападната част на града, Москва все повече насочва пехотата си в посока Гришино, добавиха от 7-ми въздушно-десантни щурмови корпус.