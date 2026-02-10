Руският завод за оръжия, който не трябва да съществува, но Западът го поддържа жив (СНИМКИ)

Въпреки засилващите се международни санкции Русия продължава да разширява капацитета си за производство на артилерия, включително чрез модернизиране на критичната инфраструктура в ключов оръжеен завод в Екатеринбург. Според съвместно разследване на Frontelligence Insight и аналитичната група Dallas, публикувано на 9 февруари, този напредък до голяма степен се дължи на прецизна индустриална техника, произведена в Западна Европа и Тайван, която успява да достигне до руснаците въпреки режима на наказателни мерки.

Макар че войната с дронове се превърна в доминираща характеристика на бойното поле, артилерията остава основна причина за загуби на личен състав. Въз основа на анализ на данни от руски и украински подразделения, Frontelligence Insight оценява, че между една четвърт и една трета от всички жертви на бойното поле през 2025 г. все още са били причинени от артилерийски и минометен обстрел: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.

Докладът подчертава, че въпреки промените в тактиката, артилерията запазва централната си роля в офанзивните способности на Русия.

The Dallas group obtained unique blueprints showing the scale of modernization at Plant No. 9 in Yekaterinburg, suggesting that sanctions are not preventing Russia from scaling up artillery production. The plant is a key manufacturer of artillery barrels for the Koalitsiya and… pic.twitter.com/2wAEg4MA6f — WarTranslated (@wartranslated) February 10, 2026

Производството на снаряди бележи ръст в сравнение с предходната година

Позовавайки се на отделен доклад, който разчита на вътрешна руска документация, разследването отбелязва, че през 2025 г. Русия е доставила над 1,96 милиона 120-милиметрови минометни снаряда на своята армия – увеличение с 37,3% спрямо предходната година.

Още: Армения още повече бяга от Русия - подписа първа голяма оръжейна сделка със САЩ

Доставките на 152-милиметрови артилерийски снаряди също са се увеличили - с 10,2%, достигайки 1,717 милиона броя. Този мащаб на производството отразява повече усилия за намаляване на зависимостта от вносни боеприпаси от Иран и Северна Корея, които преди това са били използвани за преодоляване на недостига на доставки, но са имали проблеми с качеството и съвместимостта.

Още: Въздушната мощ на Русия расте, Северна Корея намалява доставките на снаряди за армията на Путин: Данни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Завод №9 в Урал претърпява разширяване

В центъра на този растеж е завод №9 в Екатеринбург - дългогодишно съоръжение, отговорно за производството на артилерийски цеви за гаубици, танкови оръдия за платформи Т-90 и Т-14 „Армата“ и други пускови установки.

Сателитни снимки и вътрешни документи, прегледани от разследващите анализатори, потвърждават, че поне шест цеха на обекта се модернизират, включително съоръжения, използвани за сглобяване и довършване на 152-милиметрови оръжейни системи.

Документацията, прегледана от изследователския екип, подчертава ролята на ЗАО "Зенит-Инвестпром“ в доставката на актуализирани инженерни планове и производствени чертежи на съоръжението през 2025 г.

Dallas has obtained unique drawings showing the scale of the modernization of Plant No. 9 in Yekaterinburg.



This plant is a key manufacturer of artillery barrels for the Koalitsiya and Msta self-propelled howitzers, tank guns for the T-90 and T-14 Armata, as well as for the… pic.twitter.com/VM92zEhj3u — DALLAS (@dallasparkua) February 10, 2026

Още: Европа сякаш подготвя сближаване с Путин

Една от работилниците, идентифицирана като MSK, е оборудвана за производство на артилерийската система 2A88 за платформата 2S35 "Коалиция" (152-мм гаубица), с определени зони за обработка на компоненти, сглобяване, тестване и транспортиране.

Оборудване, произведено от западни производители

Докладът установява, че най-малко 22 високопрецизни индустриални машини са предвидени за инсталиране в завод №9. Те включват съвременни системи за формоване на зъбни колела, за фрезоване и за стругове. По-голямата част от тях са произведени от компании, базирани в Германия, Италия, Обединеното кралство и Тайван:

Германия : DMG MORI (машини DMC 650V и MillTap 700 CNC), Liebherr (машини за зъбно фрезоване LC500 и машини за формоване от серията LFS) и Hermle (5-осев обработващ център C42U);

: DMG MORI (машини DMC 650V и MillTap 700 CNC), Liebherr (машини за зъбно фрезоване LC500 и машини за формоване от серията LFS) и Hermle (5-осев обработващ център C42U); Италия : TACCHI (мултифункционални стругови центрове HD/3) и PARPAS (хоризонтална фрезова система OMV Electra);

: TACCHI (мултифункционални стругови центрове HD/3) и PARPAS (хоризонтална фрезова система OMV Electra); Тайван : KAFO (вертикален фрезов център VMC-21100+) и Glory (безцентрови шлифовъчни машини APC 24S NC);

: KAFO (вертикален фрезов център VMC-21100+) и Glory (безцентрови шлифовъчни машини APC 24S NC); Великобритания: Jones & Shipman (повърхностна шлифовъчна машина PROGRIND 1045 EASY).

Още: Лоша новина за руската армия: Какво е унищожено в завода за барут "Еластик"? (ВИДЕО)

Резултатите показват, че въпросните машини не се състоят от трудно проследими микрокомпоненти, а по-скоро от големи промишлени инструменти, които подлежат на контрол при износ и са по-лесни за наблюдение.

Дългосрочно заобикаляне на санкциите

Вътрешна кореспонденция от 2014 г. показва, че ръководителите на завод №9 вече са търсили чуждестранни машини по специални изключения. Исканията включват оборудване от Тайван и Германия и са обосновани с липсата на равностойно оборудване на вътрешния пазар.

Russia’s war in Ukraine has increasingly become a war of drones, but artillery still plays a key role on the battlefield. Newly obtained documents from 2014 to 2025 show that Russia continues to modernize its artillery production using industrial machinery from Europe. 🧵Thread: pic.twitter.com/I8qnOUqdDO — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) February 9, 2026

Според Frontelligence Insight дългогодишните усилия на Русия за заместване на вноса не са успели да премахнат зависимостта от чуждестранни индустриални системи. Заключението е, че въпреки санкциите „почти всички критични етапи от производството в завод №9 (...) все още разчитат на високопрецизно индустриално оборудване от Европа и Източна Азия".

Още: Колко ракети и дронове прави Русия, докато Украйна чака Patriot? Руските щурмове към Покровск засега са обречени (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разследването повдига опасения относно пропуски в прилагането на настоящите санкционни режими. Въпреки че ограниченията може да са забавили доставките, вътрешни документи показват, че отговорните руски представители "не изразяват значителни опасения или липса на увереност" по отношение на способността си да набавят необходимото оборудване, обобщава данните от разследването United24.

Още: Експлозиви от Индия и части за дронове от Китай: Путин има на кого да разчита за войната си в Украйна