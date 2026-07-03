"Руският Starlink" удари на камък още при старта, а Украйна ускори фиаското

Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването, а инициативата бе усложнена още повече след твърдение на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, че на 1 юли е нанесен удар срещу център за космически комуникации в района на Москва.

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Киев твърди, че атаката е унищожила ключови антени и главната сграда на съоръжението, макар че точният мащаб на щетите остава непотвърден: Украинците за втори път удариха Дубна в Московска област.

Разгръщането на "Рассвет" не е нищо в сравнение със Starlink

Руската аерокосмическа компания „Бюро 1440“ изстреля през март първата партида от 16 комуникационни спътника „Рассвет“ в ниска околоземна орбита. До юни местните медии съобщиха, че поне един спътник вече е престанал да функционира.

Разгръщането остава незначително в сравнение с над 10-те хиляди спътника Starlink, които в момента се експлоатират от SpaceX на милиардера Илон Мъск.

Руският диктатор Владимир Путин публично отхвърли твърдението, че първото изстрелване е „абсолютно недостатъчно“, по време на телевизионно обръщение от Кремъл, макар че призова към търпение по отношение на развиващата се система.

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Черната дупка "Роскосмос"

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Задачата да се спасят намаляващите орбитални възможности на Русия е възложена на Дмитрий Баканов, който пое ръководството на държавната космическа корпорация „Роскосмос“ през 2025 г. Той е осмото длъжностно лице, заемало този пост при Путин, като пое агенция, която губи огромни средства след нахлуването в Украйна. Масовите откази от страна на чуждестранни сателитни оператори лишиха „Роскосмос“ от надеждни приходи от търговски изстрелвания, което доведе до загуби в размер на около 180 милиарда рубли (малко над 2 милиарда евро по настоящия курс).

Павел Лузин, старши научен сътрудник в Центъра за анализ на европейската политика, описва съвременната руска космическа агенция като „черна дупка“, генерираща огромни годишни дефицити.

Настоящата криза контрастира рязко с орбиталното господство на Москва от епохата на Студената война. Баканов активно лобира за интегрирането на частни стартъпи в аерокосмическата инфраструктура от съветската епоха, за да обърне тази тенденция.

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Програмата за модернизация на Баканов предизвика силна вътрешна съпротива от страна на инженерите от т.нар. стара гвардия. Рутинните одити, инициирани от новия директор, доведоха до масови оставки, като някои аерокосмически конструктори умишлено класифицираха техническите данни като „строго секретни“, за да възпрепятстват инспекторите.

Въпреки институционалните търкания Кремъл наскоро одобри план за разходи в размер на 58 милиарда долара за космическия сектор през следващото десетилетие. Финансирането има за цел да подкрепи мрежата на „Рассвет“, която - според прогнозите в доклад на Космическите сили на САЩ - ще обхваща 900 обекта до 2035 г.

Украинските военни власти разглеждат разширяващата се руска мрежа като сериозна заплаха на бойното поле. Киев очаква, че Москва ще предназначи поне 100 от тези нови спътници в ниска околоземна орбита изцяло за операции с дронове и безпилотни летателни системи.

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Изоставането на Русия

Технологичната пропаст между Вашингтон и Москва продължава да се разширява. Докато SpaceX наскоро проведе рекордно първоначално публично предлагане на акции за финансиране на изследвания в дълбокия Космос, „Роскосмос“ се бори с фундаментални проблеми, свързани с поддръжката.

През юни NASA даде указания на своя персонал да се подготви за аварийна евакуация от Международната космическа станция поради повтарящи се изтичания на въздух, произхождащи от руския сегмент.

Усилията на Москва за разработване на многократно използваеми ракети носители също изостават сериозно от тези на САЩ. Планираният за 2026 г. дебют на руската ракета „Амур-СПГ“ беше отложен, като летателните изпитания сега са насрочени за 2031 г., пише Bloomberg.

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