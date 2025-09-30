Украйна завърши важна стъпка по пътя към ЕС, но Орбан блокира отваряне на първата преговорна глава

На 30 септември Украйна приключи двустранния процес на проверка с Европейската комисия, което е важен етап по пътя ѝ към членство в Европейския съюз. Процесът, започнал през юли 2024 г., включваше преглед от страна на Брюксел и Киев на всяка област на политиката в шестте преговорни групи и синхрона на Украйна с европейското законодателство. Макар че приключването му бележи ключова стъпка, отварянето на първия клъстер остава блокирано от Унгария, управлявана от Виктор Орбан, която се счита за най-близката до Кремъл страна в ЕС.

Украйна е завършила прегледа "с рекордна скорост"

Комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос, която пристигна в Украйна за тридневно посещение на 29 септември, похвали страната за завършването на скрининга "с рекордна скорост" в "най-трудни обстоятелства".

"Постигането на това в разгара на агресивната война на Русия срещу Украйна е забележителна демонстрация на устойчивостта и решимостта на страната", се казва в изявление на отдела за разширяване и източно съседство на Европейската комисия.

Today marks an important step on Ukraine's path to the EU.



In the most difficult circumstances, Ukraine has completed the screening process of its entire legislation at record speed, laying the foundations for its European future.



We now need to maintain momentum for reform.

Резултатите от скрининга служат като основа за по-нататъшни преговори за присъединяване и трябва да бъдат представени от Европейската комисия на държавите членки за започване на индивидуални преговори.

Шестте групи преговори и ветото на Унгария

Комисията препоръча да се започнат преговори за присъединяване с Украйна и Молдова през ноември 2023 г., а Европейският съвет се съгласи с тази препоръка месец по-късно. Процесът на присъединяване към ЕС разделя законодателството на ЕС на шест тематични групи за преговори, като всяка група обединява свързани глави, с които кандидатстващите страни трябва да се съобразят.

Група 1, която се отнася до върховенството на закона, демократичните институции и основните права, традиционно е първата, която се отваря, и последната, която се затваря.

Въпреки че Украйна официално стартира процеса на присъединяване през юни 2024 г., Будапеща продължава да блокира отварянето на първия клъстер. Изправени пред задънена улица, лидерите на ЕС търсят начини да заобиколят ветото на Унгария и да започнат преговорите.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предлага да се променят правилата за гласуване при откриването на преговорни групи, като изискването за пълен консенсус се замени с квалифицирано мнозинство. Очаква се лидерите на ЕС да обсъдят темата по време на неформалната среща на върха в Копенхаген на 1 октомври.

Междувременно Марта Кос каза още нещо много важно - Украйна си е "написала домашното" по отношение на въпроса с националните малцинства. Тя заяви това от Ужгород - близо до украинската граница със Словакия, след като посети унгарски и словашки училища.

EU Commissioner for Enlargement Marta Kos said in Uzhhorod that Ukraine has "done its homework" on national minorities, after visiting Hungarian and Slovak schools. She expressed hope the first cluster of EU accession talks could soon open with approval from the European Council.

