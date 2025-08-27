Politico: Тръмп е убедил Орбан да вдигне ветото върху членството на Украйна в ЕС

Американският президент Доналд Тръмп е убедил унгарския премиер Виктор Орбан да оттегли възражението си срещу присъединяването на Украйна към Европейския съюз, твърди неназован дипломат, цитиран от брюкселското издание Politico. Непотвърденото изявление идва в контекста на изявления, че ЕС обмисля да отвори преговорен клъстер за друга страна кандидатка - Молдова - преди парламентарните избори през септември. Според служители на блока такъв вариант има, за да се стимулира проевропейския лагер на президента Мая Санду и нейната Партия на действието и солидарността (PAS).

Украйна и много от нейните съюзници са категорично против такава стъпка.

"Разбираемо е, че някои хора искат да предложат на Молдова преговори, но да се направи това, защото предстоят избори, би било недалновидно и в крайна сметка контрапродуктивно", казва цитираният дипломат.

Виктор Орбан, който е считан за приятелски настроен към Кремъл и който блокираше редовно пакети от помощи на ЕС за Украйна и се обявяваше против санкции срещу Русия, налага вето върху присъединяването на Киев. Правителството му дори проведе референдум "за" или "против" членството на Украйна в ЕС, около който се появиха различни данни - на партия "Фидес" и на опозицията:

Снимка: Виктор Орбан, Getty Images

"И кандидатурата на Украйна, и тази на Молдова имат своите предимства в контекста на това, през което преминава Украйна. Решенията в Брюксел трябва да се вземат единодушно и ние трябва да действаме в рамките на тези принципи", обяснява френски дипломат. Решенията ще бъдат взети в "следващите дни или седмици", добавя представителят.

А двама дипломати изразяват надежда, че задънената ситуация по отношение на присъединяването на Украйна може да бъде преодоляна в следващите месеци, предвид натиска върху Будапеща, пише Politico.

Засега няма публични изявления нито на Орбан, нито на Тръмп, които да сочат към промяна на позицията на Унгария: Тръмп с ръкописна бележка до Орбан: "Виктор, много съм ядосан, ти си ми голям приятел" (СНИМКА).

Изборите в Молдова и членството ѝ в ЕС

Лидерите на Франция, Германия и Полша се събират на 27 август в Молдова, за да призоват избирателите да продължат да се отдалечават от Русия и да подкрепят проевропейското правителство на страната си. Президентът Мая Санду и нейната управляваща Партия на действието и солидарността (PAS) са изправени пред ключови парламентарни избори на 28 септември - на фона на предупреждения, че Кремъл се опитва да повлияе на резултата и да провали усилията на страната да се присъедини към ЕС.

Снимка: Мая Санду и Володимир Зеленски, Getty Images

Русия направи точно това и на президентските избори през есента на 2024 година, когато се провеждаше и референдум "за" или "против" са молдовците членството в ЕС да бъде вписано като цел в Конституцията. Проевропейските нагласи надделяха с малка преднина въпреки редица съобщения, че Москва е замесена в мащабно купуване на гласове, особено в подвластните на Руската федерация региони като Гагаузия и отцепническата територия Приднестровие: Референдумът за ЕС в Молдова: Путин се скъса да купува гласове, но го биха с гол след 90-тата минута.

"За нашата страна най-добрият избор е да застанем редом с Франция, Германия, Полша и другите нации от нашия континент в голямото семейство на мира – Европейския съюз", заяви Санду.

Посещението тази седмица на френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и полския премиер Доналд Туск има за цел да помогне на Молдова да продължи по пътя към членство в ЕС и да напомни на избирателите, че има алтернатива на Русия.

"При нормални обстоятелства тази предизборна кампания би трябвало да бъде много благоприятна за настоящите управляващи. Проучванията на общественото мнение показват, че към днешна дата ние почти бихме имали мнозинство", каза Нику Попеску, бивш заместник-министър на Молдова, който се кандидатира за депутат от партия PAS. "Но, разбира се, има хибридни атаки, Русия внася незаконно милиони и милиони в брой, за да купува гласове в много голям мащаб. Затова, макар да съм уверен, всеки глас ще има значение".

