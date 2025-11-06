Укрепихме фланговете и прочистваме Покровск: Командирът на щурмовите части на ВСУ

В Покровск врагът се опитва да се възползва от метеорологичните условия. Използва мъглата, за да се опита да напредне по-нататък. Но нашите щурмови отряди са се укрепили, заели са фланговете и разчистват града заедно със специалните части. Това пише в телеграм канала си Валентин Манко, началникът на Управлението на щурмовите части на украинските въоръжени сили.

"Щурмовите отряди правят всичко възможно, за да спечелят битката за Покровск. Налага им се да работят в изключително трудни условия - под вражески КАБ-ове, артилерия и дронове. Окупаторите не пестят ресурси и просто разрушават сградите в Покровск, опитвайки се да продължат напред", описва още ситуацията в града той.

Манко отделя внимание и на направленията Новопавловско, Александровско и Гуляйпилско, които са "не по-малко важни" и където украиските щурмови отряди "разширяват присъствието си".

На 5 ноември е имало опити за вражески пробив в района на Успеновка. "Но ние спряхме врага и го изтласкахме на юг отвъд Березово", добавя той.

"Почти всички атаки бяха отблъснати и само метеорологичните условия не позволиха на нашите щурмоваци да завършат работата в този сектор. Работим по това", пише командирът.

"Като цяло, заслужава да се подчертае още веднъж, че врагът натиска в Александровското и Хуляйпилското направления не по-малко, отколкото в Покровско. В момента ние увеличаваме щурмовото си присъствие там и качествено се установяваме на позиции", завършва той.

