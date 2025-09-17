Юлия Навалния: Независими лаборатории потвърдиха, че Алексей е отровен (ВИДЕО)

Съпругата на убития руски опозиционер Алексей Навални е успяла да изпрати в две независими лаборатории образци от биологичен материал на съпруга си. Резултатите от аналзиза показват следи от отравяне, съобщи Юлия Навалная в специално видеобръщение: "Твърдя, че Владими Путин е виновен в убийството на моя мъж, Алексей Навални. Обвинявам руските специални служби в разработването на химическо и биологично оръжие. Искам лабораториите, провели изследването да публикуват резултатите. Престанете да се заигравате с Путин от някакви висши съображения... Докато вие мълчите, той не спира."

Юлия Навалная: Няма смисъл да се преговаря с Путин

Награда

Припомняме, че през април 2025 г. Ръководителят на екипа, занимаващ се с отравянето на Алексей Навални, бе повишен в длъжност. Той стана ръководител на Института по криминалистика на ФСБ, където се изучават химически оръжия, предаде "Вьорстка". Полковник Станислав Макшаков, който беше обявен за ръководител на групата за отравяне на Алексей Навални с „Новичок“, беше назначен за началник на Института по криминалистика на ФСБ, установи „Вьорстка“. По данни на Единния държавен регистър на юридическите лица в Русия, Макшаков е станал ръководител на институцията на 23 април. Преди това той е заемал длъжността заместник-директор на института.

Специалист по отровите

Станислав Макшаков е висококвалифициран военен медик. В продължение на няколко години той работи в затворения военен град Шихани-2, където изследва въздействието върху човешкия организъм на видовете отрови, сред които е и Новичок. По време на опита за убийство на Алексей Навални през август 2020 г. полковникът е заместник-началник на Научноизследователския институт-2.

