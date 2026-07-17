Украйна се е спасила от много ракети - ударила е руски бомбардировач на летището в Енгелс

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е унищожила стратегически бомбардировач Ту-95 на руското военно летище „Енгелс“ в Саратовска област. Успешната специална операция е била осъществена с дронове с голям обсег на действие. Те са изминали около 800 километра до целта. Според предварителни данни самолетът е претърпял критични повреди – опашната му част е напълно откъсната, обявиха от СБУ. Президентът Володимир Зеленски също съобщи за удара.

Всеки унищожен руски бомбардировач - десетки неизстреляни ракети

"Тази ескадрила систематично се използваше за нанасяне на масирани ракетни удари срещу Украйна", казват от службата.

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"Специалната операция беше проведена с цел изпълнение на задачите, поставени от президента на Украйна, за намаляване на военно-икономическия потенциал на държавата агресор", добавят от СБУ във връзка с 40-дневната операция, обявена от Зеленски на 26 юли.

Снимка: Exilenova+, принтскрийн

"СБУ систематично унищожава важни елементи от руската военна машина. Всеки ликвидиран стратегически бомбардировач означава десетки неизстреляни ракети над украинските градове, спасени украински животи и десетки милиони долари безвъзвратни загуби за врага. Руската стратегическа авиация вече не може да се чувства в безопасност дори на най-отдалечените си военни летища", категорични са от СБУ.

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На 16 юли украинските сили атакуваха военното летище "Енгелс-2".