Невиждан скок на смъртността: Жегите в Белгия взеха хиляди жертви над нормите

Смъртността в Белгия заради жегите в края на юни и началото на юли е по-висока от по-рано обявените данни. На 3 юли бе съобщено за повишена смъртност от 39%, но днес здравните власти уточниха, че средното увеличение в страната е било 48%, а в южната област Валония е достигнало 77%, в Брюксел - 63%, а в северната област Фландрия - 31%.

Това е рекорд, откакто са започнали наблюденията през 2000 г. и той се дължи на това, че властите са взели предвид данните и от последващите дни, когато е обичайно нарастването на смъртността да продължи. В случая Белгия е регистрирала общо 2000 смъртни случая повече от обичайното.

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Властите отбелязват, че това е далеч повече от предишния рекорд през 2020 г., когато в летните горещини е било отчетено повишение на смъртността с 37,5%. По-рано експерти поясниха, че част от причините за тези данни са свързани с липсата на охладителни системи в повечето домове и офиси в страната, недостигът на достатъчно такива устройства в магазините и затрудненията в работата на телефон 112 за спешни повиквания.

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