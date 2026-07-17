Войната в Украйна:

Украинската демокрация срещу покорството в Русия: Защо руснаците се държат като "безгласно стадо"

17 юли 2026, 18:02 часа 427 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украинската демокрация срещу покорството в Русия: Защо руснаците се държат като "безгласно стадо"

На фона на оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров и конфликта му с главнокомандващия генерал Олександър Сирски, украинското общество за пореден път демонстрира моментална реакция на решенията на своето правителство: протести, спорове в медиите и социалните мрежи, десетки критични публикации. Именно това е белег за зрялостта на украинската демокрация, за разлика от покорството на руското общество. Това казва известният руски политически анализатор и социолог Игор Ейдман. Реакцията на украинците на случващото се, казва той, е по-важна от самата оставка. Той обяснява защо това е така:

"Няма да коментирам оставката на Федоров или конфликта между него и Сирски. Украинците ще се оправят с това сами. За мен е по-важна реакцията на украинското общество на случващото се. 

Украйна за пореден път показа, че е демократична държава с добре изградено гражданско общество. Оставката на един от министрите предизвика остра обществена реакция: масови протести, дискусии в медиите и онлайн пространството, както и множество критични публикации и коментари. Все още не е ясно как ще завърши всичко това. Зеленски може да промени решението си под обществения натиск, както направи с опита си да лиши антикорупционните агенции от тяхната независимост.

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Случаят с Федоров обаче показва, че Украйна е създала активно гражданско общество: хората се интересуват от случващото се на върха, реагират живо и остро на събитията, а мнението им е важно – и властите се вслушват в тях. 

В Русия е точно обратното. Представете си Путин да уволни поредния министър на отбраната. Ще помръдне ли някой в ​​Русия изобщо? По-голямата част от населението изобщо не би се интересувало. 

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Едно злобно старо джудже, надуто като балон с ботокс, е Бог в тази страна. Богът сложи Шойгу на поста, Богът свали Шойгу от поста. Богът сложи Белоусов, Богът ще свали и Белоусов. Това е негово право. Именно така населението в Русия възприема събитията, държейки се не като общество от граждани, а като безгласно стадо. Това стадо възприема всичко, което се случва на върха, като природно явление, което няма влияние върху него и върху което то самото няма влияние. Всяко действие на жестокия овчар е съпроводено или със съгласяващо се мучене, или, по-често, с пълно мълчание.

Но Украйна не е Русия. Тя е демократична държава. И войната на Русия не е само агресия срещу съседна независима държава. Тя е и борба на украинското демократично общество срещу робската тоталитарна система, чиято фикс-идея е да разпространи вътрешното си робство върху целия свят."

Впрочем, тук следва да добавим, че днес е вторият ден, в който украинците протестират в центъра на Киев, недалеч от офиса на президента Володимир Зеленски, заради оставката на Михайло Федоров, искайки той да бъде върнат на поста си. Те държат плакати с надписи "Федоров – министър на отбраната!" и "Сирски, оставка"“.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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