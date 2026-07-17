Спорт:

Арестуваха двама във Виена, опитали да продадат канабис на полицай

17 юли 2026, 22:42 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Арестуваха двама във Виена, опитали да продадат канабис на полицай

Двама души бяха задържани във Виена, след като са се опитали да продадат на цивилен полицай канабис, предаде австрийската новинарска агенция АПА. Арестите са извършени в рамките на планирана акция на оживения площад „Ипенплац“. Служители на реда са издирвали наркодилъри, нелегални мигранти и въоръжени лица, които често се събират в тази част на града. В хода състоялата се в четвъртък операция са били арестувани общо четирима заподозрени, пише в публикувано днес прессъобщение на полицията, предава БТА.

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Единият от задържаните е 26-годишен сирийски гражданин, който е играел ролята на посредник при неуспешната сделка с наркотици. Неговата задача е била намери евентуален клиент и да се увери, че не става въпрос за служител на реда. Изглежда, че цивилният полицай е успял да вдъхне доверие на посредника, понеже не след дълго при него е дошъл 22-годишен сириец, който е носил смола от канабис. Наркотичното вещество е било конфискувано на местопрестъплението, а наркодилърът и неговият помощник са били задържани.

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Канабис Полицай Виена арест дрога
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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