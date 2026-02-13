Спорт:

Майсторска украинска лъжа заради Starlink дава голямо предимство в боевете (ВИДЕО)

13 февруари 2026, 6:37 часа 311 прочитания 0 коментара
Отчаянието на руските войници заради мерките, с които достъпът им до сателитната интернет услуга Starlink в Украйна беше блокиран в много голяма степен, се оказа много сериозно оръжие в полза на Киев. Защо - защото украинците се възползват от опитите на руснаците да си върнат Starlink и чрез ловки измами разкриват позициите им.

Как се случва това? Украински хакери от "256-та щурмова кибердивизия", както и представители на известните украински платформи InformNapalm и Ukrainian Militant, са започнали да лъжат руски войници как да получат уж достъп до Starlink - чрез мрежи от фалшиви канали и ботове, които уж дават достъп. Всъщност с тези ботове се засича местоположението на ползващия ги. А за да е по-убедително, за ползването на съответния бот се иска "скромна такса".

По този начин само за седмица украинците са успели да разкрият точни руски военни позиции в 2420 случая, както и 31 заявки на украински граждани, които са искали да са посредник и да "предават" на руснаци уж достъп до Starlink. На всичкото отгоре са събрани "такси" на стойност 5780 долара.

И ранен тежко азер е хвърлен в атака в името на Путин

Рани от шрапнели, счупен крак и с патерици - въпреки всичко това 39-годишен азербайджанец е пратен на щурм срещу украински позиции. Елшан Бандалиев, който говори слабо руски език, е подписал договор за служба в руската армия през декември 2024 г. и е назначен във военно поделение 10103 в Хабаровск. Оттам е изпратен да се бие в Украйна, където през юли 2025 г. получава множество рани от шрапнели при взрив на мина и фрактура на лявата ръка и бедрена кост.

Той е претърпял няколко операции и е освободен от служба. Махането на шевовете му е било насрочено за 17 февруари, след което е трябвало да премине военно-медицинска комисия (ВВК). Бандалиев обаче сега е транспортиран с патерици от военното поделение в Хабаровск в камион за по-нататъшно разполагане във войната в Украйна, съобщи адвокатът му пред руското опозиционно информационно издание ASTRA.

"Войник, който дори не може да говори правилно руски, е изпратен с измама на тренировъчния полигон, въпреки че има медицинско разрешение за освобождаване от служба. Той е изпратен в бой, докато все още е частично възстановен, неспособен да борави с оръжие", обясни адвокатът.

По времето, когато е подписал договора си, Бандалиев е имал само азербайджанско гражданство, а договорът му официално е изтекъл на 27 декември 2025 г. Въпреки това, той е получил руски паспорт, след като е стъпил на мина. Сега командирът на поделението отказва да освободи ранения си подчинен.

Ивайло Ачев
