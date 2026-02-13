Великобритания разследва продажбата на "The Daily Telegraph"

Британското правителство обяви, че започва разследване на процеса по продажбата на британското издание "The Daily Telegraph" на собственика на таблоида "Daily Mail", компанията DMGT, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Разследването се води в името на „обществения интерес“ и „необходимостта от достатъчен плурализъм на мненията“.

Медиен пазар

DMGT съобщи през ноември 2025 г., че е подписала споразумение за 500 милиона британски лири (около 574 милиона евро) за придобиването на консервативния вестник, сделка, която, ако бъде финализирана, ще създаде една от най-влиятелните десни медийни групи във Великобритания. Това придобиване би променило медийния пейзаж във Великобритания и би могло да създаде доминиращ консервативен глас в момент, в който антимигрантската партия "Реформирай Обединеното кралство" води в социологическите проучвания, а лейбъристкият премиер Киър Стармър губи популярност. Новата група би действала редом с издания със сходна ориентация като "The Sun" и "The Times". От другата страна на политическия спектър основните леви британски вестници са "The Guardian" и "Daily Mirror".

Британският регулатор за конкуренцията и медийният регулатор трябва да разгледат случая и да представят докладите си на правителството до 10 юни.

В съобщение DMGT приветства инициативата на правителството, която според компанията „представлява значителен напредък в проекта за придобиване“. „Оставаме решени да инвестираме в "The Daily Telegraph" и неговите журналисти, да запазим отличителния му редакционен глас и екип и да ускорим глобалната му експанзия, с особен акцент върху САЩ, се казва още в съобщението. DMGT уверява, че ще работи „конструктивно с регулаторните органи и правителството, за да гарантира бързото финализиране на сделката“.

Собственост от 2004 г. на изключително богатото семейство Баркли, „The Daily Telegraph“ беше принудително обявен за продажба в края на 2023 г. от банката "Lloyds Banking Group", за да покрие значителни дългове. Съвместно дружество между американския фонд "Редбърд" и медийен инвестиционен фонд от Абу Даби постигна споразумение със семейство Баркли в края на 2023 г. Но перспективата емиратски фонд да контролира едно от най-влиятелните издания във Великобритания предизвика безпокойство у тогавашното консервативно правителство, което реши да приеме законодателни промени, за да блокира придобиването на британски вестници от чужди държави. Така сделката се провали и се стигна до появата на нов купувач.

Освен "Daily Mail" групата DMGT притежава също изданията "Metro", "The i Paper" и "New Scientist".