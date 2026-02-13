Тайван и САЩ финализираха сделка за намаляване на митата

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп подписа окончателно споразумение за реципрочна търговия, което потвърждава митническа ставка от 15% за вноса от Тайван, като в същото време ангажира Тайван с график за премахване или намаляване на митата за почти всички американски стоки, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Документът, публикуван от офиса на Представителя по търговията на САЩ, също така ангажира Тайван значително да увеличи покупките на американски стоки през периода 2025–2029 г., включително 44,4 милиарда долара втечнен природен газ и суров петрол, 15,2 милиарда долара граждански самолети и двигатели, 25,2 милиарда долара оборудване за електроразпределителни мрежи и генератори, както и морско и стоманодобивно оборудване.

Споразумението

Снимка: Getty images

Споразумението добавя и конкретни детайли към търговското споразумение, постигнато за първи път през януари, което намали митата върху тайванските стоки от 20% на 15%. Това постави Тайван на равни начала с най-близките му азиатски конкуренти в износа – Южна Корея и Япония.

Сделката незабавно ще премахне тайванските мита върху много селскостопански вносни продукти, включително говеждо месо, млечни продукти, царевица и други вносни стоки. Представителят по търговията на САЩ Джеймисън Грийър заяви в изявление, че споразумението ще увеличи възможностите за износ за американските фермери, животновъди, рибари, работници и производители.

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че подписаното със САЩ търговско и митническо споразумение бележи „ключов момент“ за икономиката и индустрията на Тайван.

Споразумението ще предостави на Тайван гъвкавост за експанзия в глобален план и възможност да се движи към по-силно и по-проспериращо бъдеще, като в същото време утвърждава високотехнологичното стратегическо партньорство между двете страни по договора, заяви Уилям Лай.

