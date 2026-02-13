През 2025 година руски граждани са направили над 146 000 обаждания до ФСБ чрез горещи линии, според доклад на Центъра за връзки с обществеността на ФСБ. По централната гореща линия са "дошли" 68 785 обаждания (от които 455 са били "с оперативно значение"), докато регионалните управления са получили още 77 772 (15 233 са били "с оперативно значение"). ФСБ е определила останалите обаждания от руснаци като "само за справка или информационни цели".

Центърът за връзки с обществеността на ФСБ твърди, че след разследванията са образувани редица дела и са предприети процесуални мерки. 18 души са обвинени по членове 205 от Руския наказателен кодекс ("терористичен акт"), 281 ("саботаж") и 281.1 ("съдействие за саботаж") за палеж на транспортни и комуникационни съоръжения "по заповед на украински терористични организации".

ФСБ също така заяви, че въз основа на жалби на граждани са образувани 20 дела по член 207 от Руския наказателен кодекс - "съзнателно невярно съобщение за акт на тероризъм". Трима души са осъдени за разпространение на невярна информация от терористичен характер, а четирима други са подведени под административна отговорност. Руски гражданин е задържан и за онлайн призиви за убийство на държавни служители, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ.

С помощта на сигнали, получени чрез горещата линия на ФСБ, са предотвратени измамни дейности срещу 6193 лица. Извършителите са изнудвали за пари, като са се представяли за служители на охранителни агенции и са използвали фалшиви номера, отбелязват от ФСБ.

"Опитът на Русия да наложи услуга на населението със сила няма успешни примери в световната практика". Това заяви създателят на Телеграм Павел Дуров, говорейки за поголовното ограничение на платформата на руска територия. Дуров счита за неуместно да се сравнява руското месинджър приложение MAX (разработено от собственика на ВКонтакте) с китайския WeChat.

"Китай и неговото приложение за съобщения WeChat понякога се цитират като аргумент за блокиране на Телеграм и принуждаване на руснаците да използват друго приложение. Но това сравнение е погрешно", написа Дуров в своя канал в Телеграм. Според него, WeChat не е бил определен като "национален месинджър" и не е бил наложен на хората - приложението се е превърнало в безспорен лидер в свободната конкуренция с чуждестранните платформи в началото на 2010-те.

Дуров също така цитира подобни успехи, постигнати без административен ресурс или блокиране от местни приложения за съобщения в Южна Корея и Япония – съответно KakaoTalk и LINE. "С други думи, опитът на Русия да наложи услуга на населението със сила няма успешни примери в световната практика", казва той. В света има само три местни приложения за съобщения, които са лидери на пазара, и всички те са резултат от пазарната конкуренция, а не от назначения на правителството. Конкуренцията е движещата сила зад иновациите. "Премахването ѝ само ще намали качеството на живот и сигурността на комуникациите на хората", заключи Дуров.