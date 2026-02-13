Съдът пак удари спирачка на новите правила за паркиране в София

Част от промените в правилата за паркиране в София временно са спрени от Административният съд София – град (АССГ). Те трябваше да влязат в сила на 5 януари тази година. Спрените промени са свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции, стана ясно от определението на съда.

Действието на разпоредбите се спира до до влизането в сила на съдебен акт по оспорването. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд.

Спорните промени

На 13 ноември миналата година Столичният общински съвет (СОС) увеличи цените и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община влизат в сила от 5 януари 2026 г.

На 27 ноември 2025 г., АССГ определи за нищожно решението на СОС. Тогава от столичната администрация посочиха, че ще обжалват в законоустановения срок определението на Административния съд.

В края на миналия месец Върховният административен съд (ВАС) обезсили определение от 27 ноември на АССГ. Тогава ВАС прие, че упражненото от АССГ правомощие, за част от промените, е лишено от предмет, като по по този начин върна в сила част от промените на СОС.