Успяха ли Словакия и Украйна да заровят томахавката след срещата в Ужгород

Противоречията между Словакия и Украйна останаха и след срещата на двамата им лидери Роберт Фицо и Володимир Зеленски в петък в Западна Украйна. След разговорите, състояли се в пограничния със Словакия украински град Ужгород, Фицо отбеляза пред словашки журналисти: „Разбрахме се, че не сме се разбрали за нищо“.

Зеленски написа в Х, че обсъжданията са били съдържателни. По думите му той е запознал Фицо с резултатите от последния си разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп и действията на подкрепящите Киев държави от така наречената Коалиция на желаещите.

Словашкият лидер, от своя страна, е информирал Зеленски за контактите си с Китай.

Още: Медведев директно заплаши страна от НАТО със сценарий "Украйна", приятелите на Путин в ЕС сравняват Киев с "Хамас" (ОБЗОР - ВИДЕО)

ПРОБЛЕМНИЯТ ВЪПРОС – ПЕТРОЛЪТ

„Друг важен въпрос беше енергийната зависимост на Европа – руският петрол, подобно на руския газ, няма бъдеще“, написа Зеленски.

Според медийни публикации Тръмп е скастрил европейските поддръжници на Украйна в телефонен разговор предишния ден за това, че продължават да сключват петролни сделки с Русия. Твърди се, че той е настоял те да престанат да правят това, тъй като така дават възможност на Москва да финансира войната си срещу Киев, припомня ДПА..

Преди разговора със Зеленски Фицо обяви намерение да изрази недоволство пред него заради украинските обстрели на руския участък от петролопровода „Дружба“. Неспирните повреди по тръбата представляват „посегателство срещу енергийната сигурност на Словакия“, каза той.

Още: Украйна пак удари нефтопровода "Дружба", порази и една от най-големите петролни рафинерии в Южна Русия (ВИДЕО)

Петролопроводът служи за пренос на руски суров петрол по суша до Словакия и Унгария.

ЕДИНОМИСЛИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ЧЛЕНСТВО НА КИЕВ

Въпреки всичко Братислава ще продължи да подкрепя присъединяването на Киев към ЕС. Словашкият кабинет подкрепя и „всички инициативи, които ще доведат до спиране на огъня и мир“.

Двамата политици се договориха на 20 октомври да се състои съвместно заседание на правителствата им. Зеленски написа, че словашката подкрепа за европейския път на страната му е важна.

Зеленски публикува и снимки от откриването на участъка Ужгород – Чоп от нова железопътна линия, която е построена с ширина на междурелсието по европейски, а не по руски стандарт. Ужгород е първият украински областен град, който благодарение на новата линия ще бъде свързан с Братислава, източния словашки град Кошице, Будапеща и Виена.

ПУТИН ПОДСТРЕКАВА СЪСЕДИТЕ НА УКРАЙНА КЪМ ЕНЕРГИЙНА БЛОКАДА

На пресконференцията с Фицо Зеленски каза, че ако Владимир Путин искрено желае край на войната, той е нямало да подстрекава съседите на Украйна да ѝ налагат енергийна блокада, предаде Укринформ.

"Ако някой наистина иска да сложи край на война, той няма да кара съседните ти държави да ти налагат енергийна блокада. Това показва, че той иска да напада нашия енергиен сектор и разбира, че ние осуетяваме това, доколкото можем, и внасяме енергия, когато можем, в съответствие с правилата на ЕС", посочи украинският лидер.

"Благодарни сме на всички страни, включително на Словакия, които ни помагат да получаваме енергия, когато тя е в дефицит", добави той.