Парламентът на Кипър обсъжда бюджета за догодина

Кипър предприема догодина целенасочени финансови мерки в подкрепа на уязвими групи, деца, пенсионери и хора с увреждания, както и за ограничаване на цените, предвижда проектът за държавен бюджет за 2026 година, предаде БНР. Парламентът на страната започна в понеделник специалната си тридневна пленарна сесия за дебат по него, която ще завърши с гласуването му в сряда. Бюджетът за догодина е третият, разработен от правителството на президента Никос Христодулидис.

Кои са ключовите приоритети в бюджета?

Снимка: iStock

Ключови приоритети в него са поддържането на излишък, ограничаването на разходите за заплати в държавната администрация, насърчаването на зеления и цифровия преход, както и подкрепата за важни сектори като туризма и селското стопанство, заяви министърът на финансите Макис Керавнос в парламента.

Проектът на основния финансов закон предвижда растежът на кипърската икономика да достигне 3,1%. Инфлацията, която е от решаващо значение за покупателната способност на гражданите, ще се стабилизира на 2%. Нивото на безработицата ще остане ниско, 4,6%, като пазарът на труда е в условия на пълна заетост.

С почти 7% ще се увеличат социалните разходи, включително за образование, здравеопазване и социално подпомагане. И догодина ще продължи да действа нулев ДДС за редица основни стоки, както и намаленият ДДС върху електроенергията, подчерта финансовият министър.

