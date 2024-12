В детските градини гледат Путин: Като свистят куршуми, се раздвижваме, не седим в застой (ВИДЕО)

Пародията, наречена "Пряка линия" - т.е. т.нар. годишна пресконференция на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, се развихри с пълна сила. Това, което излезе от устата на диктатора обаче, се превърна в нов жанр - гротеска умножена по безкрайност.

В опит за шега с огромната трагедия, която предизвика в Украйна и която все повече влияе на обикновените руснаци, Путин каза следното за начало на събитието: "Когато при нас всичко е спокойно, премерено, стабилно, ни е скучно, ние сме в застой. Иска ни се малко движение. Веднага щом започне движението - всичко свисти край слепоочието, за съжаление сега и куршуми свистят - и на нас ни става страшно": Путин заплаши: Да направим дуел в Киев - ще ударим с "Орешник" и да видим дали ще я свали Западът

The expired cannibal has crawled out of his bunker for yet another round of the "direct brown line with the people." For three hours straight, he’ll be showered with groveling questions about how our "golden president" masterfully overcomes every challenge and marches forward,… pic.twitter.com/ICgVPMJOB3