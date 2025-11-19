В Германия извършителите на домашно насилие ще носят вече електронни гривни

Германското правителство днес одобри проектозакон, който ще позволи на съдилищата да задължат извършителите на домашно насилие да носят електронни гривни на глезените си. „Основната ни грижа е по-добре да защитим жените от домашно насилие“, заяви правосъдният министър Щефани Хубих след решението на правителството.

Проектозаконът, който изисква одобрение от парламента, ще позволи на съдилищата да заставят извършителите да носят устройствата при високорискови случаи.

Жертвите на домашно насилие ще бъдат известявани, ако нарушителят се приближи, а полицията ще бъде информирана, съобщи ДПА.

Планираната реформа на Закона за защита срещу насилие ще позволи на съдилищата да накарат извършителите да посещават курсове за социално обучение или консултации за превенция на насилието след нападение или сериозна заплаха.

Наказанията при нарушение също ще се увеличат, като максималните затворнически присъди ще се увеличат от две на три години.

Правителствените планове се основават на така наречения испански модел, който е приложен и във Франция и Швейцария. „Видяхме големия ефект в Испания. Наистина се спасяват животи“, заяви Хубих.

Според данни на Федералната служба за криминална полиция през 2024 г. в Германия е имало общо 171 069 жертви на домашно насилие, от които 135 713 са жени.

Хубих също така иска съдилищата да вземат предвид домашното насилие срещу майките, когато се вземат решения относно попечителството и правото на лични отношения с децата.