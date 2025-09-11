В името на? Жени все по-често се подлагат на операция за намаляване на ръста

В турските клиники стават все по-популяни операции за намаляването на ръста на жените. Това се случва с премахването на части от бедрената кост или тибията, като в тях се слагат титаниеви пирони, които се махат след срастването. Първоначално процедурата е била разработена с медицински цели, но сега такива операции се извършват от естетически съображения - момичетата искат да са по-миниатюрни и крехки.

„Приятелката ми се подмлади, но аз не“: Защо козметичните процедури не действат

Операцията

Операцията по намаляване на ръста изисква хоспитализиране за три-пет дни. След нея пациентката може да се придвижва само в инвалидна количка или патерици. За пълно възстановяване са необходими около шест месеца и то включва редовни сеанси на физиотерапия.

Снимка: iStock

Още: Разкриха козметичен център във Варна, в който се поставял незаконно ботулинов токсин

По информация на Daily Mail от 2023 г. насам една от турските клиники е провела вече 10 операции по скъсяване на крака. Отбелязва се, че хирургичната намеса може да намали ръста от 5 до 8 см.

Рисковете

Рисковете на този вид операция са мускулна слабост и загуба на мускулна сила, а забавеното заздравяване на костите може да предизвика силни болки. Максимално допустимото тегло на пациентката за този вид процедура е 70-75 кг, тъй като титаниевите пирони имат ограничена товароносимост.

Независимо от всички рискове популярността на операциите нараства и някои жени посещават страната само, за да се подложат на процедурата. Някои клиники вече предлагат пакетни услуги, включващи освен операцията, настаняване в хотел, хранене, екскурзии и др.

Още: Ботокс за 300 лв.: Нереално евтино - сигнал за опасност