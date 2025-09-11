В Кипър провеждат тричасова общонационална стачка

Тричасова национална обща стачка ще парализира Кипър. Тя бе обявена от синдикатите заради неуспешните преговори с работодателските организации за автоматичната индексация на заплатите, предаде БНР. Реформата, която правителството прави, е „огромна“ и в „полза на хората“, заяви президентът Никос Христодулидис. Още: Нова реформа: 60% от жителите на Кипър няма да плащат данъци

Кои няма да работят?

Работата си ще прекъснат служители от обществения и частния сектор - държавни служби, болници, училища, строителна и хотелиерска индустрия, обществен транспорт и други. На двете международни летища ще бъдат засегнати над 50 полета с общо повече от 15 000 пътници.В областните градове ще се проведат стачни митинги, а централната демонстрация ще е в Никозия, обявиха профсъюзите. Националната стачка е с искания за изплащане на автоматичната индексация на заплатите в пълен обем в съответствие с годишния ръст на инфлацията. Тя е и срещу провала на договарянето на споразумение за това.

Многомесечният спор между синдикатите и работодателските организации за тази "надбавка за издръжка на живота" е за нейния размер и условия за плащане. Големите разногласия между тях се запазиха и след последните преди стачката разговори в понеделник.

Целта на правителството е системата за индексиране на заплатите да бъде модернизирана, за да отговаря на съвременните нужди на обществото и икономиката, подчерта министърът на труда Янис Панайоту.

