В Москва наборници биват залавяни директно в метрото – правозащитници съветват да се бяга от града. В руската столица започнаха акции срещу мъже в призивна възраст. Според правозащитници, силите за сигурност масово задържат хора в метрото, по улиците и дори в подлезите на града. Последният случай е на 19-годишен младеж, който е бил задържан на метростанция "Тимирязевская" с помощта на лицево разпознаване, въпреки че задължението му за военна служба е било обжалвано . Младият мъж прекарва три дни на сборния пункт на ул. "Угрешская".

Много пари и обещания и пак няма желаещи. Само болни старци и длъжници се навиват да воюват

Призовки

Според организацията "Училище за наборници" призовки се връчват дори на официално отписани от регистъра поради заболяване и никой не проверява медицинските им свидетелства. "Отиди в гората" съветва изобщо да не се използва метрото, особено на станциите "Новокузнецкая", "Третяковская", "Киевская", "Волжская" и "Барикадная".

Планът

Русия увеличи плана си за набиране на военнослужещи по договор през 2025 г., обяви министърът на отбраната Андрей Белоусов по време на заседание на колегията на руското военно министерство в края на август. На 2 юли заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев съобщи, че през първата половина на 2025 г. в Русия са подписани над 210 000 договора. Тези цифри са като цяло сравними с миналогодишните, но тяхната точност не може да бъде проверена.

