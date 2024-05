В Молдова по чудо спасиха мъж, погребан жив в продължение на четири дни (ВИДЕО)

Полицаи в Молдова са открили случайно мъжа, докато разследвали убийство на 74-годишна жена, извършено в собствения й дом от роднина. Полицаите арестували заподозрян за смъртта й и докато претърсвали дома му в същото село, чули викове за помощ отблизо, съобщава „Дейли мейл“. Започнали да копаят и открили импровизиран гроб, покрит с пръст, където 18-годишният заподозрян в убйството на жената, бил закопал и възрастен мъж. Полицейски кадри показват изваждането на мъжа, който бил в съзнание и с рана на врата.

🚨BREAKING: A 62-year-old man in Moldova was found alive after being buried for four days.



Police discovered him while investigating the murder of a 74-year-old woman, when they heard noises from the ground near her house.



Digging at the site, they uncovered a makeshift grave… pic.twitter.com/TEn1e9Shwo