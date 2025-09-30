В Москва: Изрисуваха чешкото посолство с нецензурно трибуквие. Дипломат: Портрети на Путин се появиха на сградата (СНИМКИ)

Отношенията между Русия и кажи-речи всички европейски държави вече от години са много обтегнати - след като руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна и това преобърна системата както на международните отношения, така дори и международното право. Пореден пример колко далеч са отишли нещата дойде от руската столица Москва.
Неизвестни вандали изрисуваха сградата на чешкото посолство в руската столица с нецензурни надписи - преобладава думата "кокот" (пенис), предаде беларуската опозиционна медия NEXTA. Така посолството заприличи на долнопробен подлез.
От чешка страна обаче реагираха като по учебник - един от дипломатите в мисията каза следното: "Портрети на Путин се появиха по сградата. Въпреки неоспоримата им художествена стойност, ще трябва да ги измием".
🇨🇿 Czechia mocked the “portraits of Putin” on its embassy in Moscow— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025
Unknown vandals painted phalluses and the word “kokot” (dick) on the walls of the Czech embassy building.
One Czech diplomat joked: “Portraits of Putin appeared on the building. Despite their undeniable… pic.twitter.com/QjnZJHqV6g
Чешкият външен министър Ян Липавски заяви, че Прага ще връчи протестна нота на руското външно министерство и ще поиска информация за задържаните, както и обезщетение за материални щети: "Всяка държава е длъжна да осигури защитата на дипломатите и сигурността на посолствата. Това нападение е неприемливо".
По-късно беше съобщено, че двама заподозрени са задържани, докато други двама остават на свобода.
