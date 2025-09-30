Войната в Украйна:

В Москва: Изрисуваха чешкото посолство с нецензурно трибуквие. Дипломат: Портрети на Путин се появиха на сградата (СНИМКИ)

30 септември 2025, 06:16 часа 145 прочитания 0 коментара
В Москва: Изрисуваха чешкото посолство с нецензурно трибуквие. Дипломат: Портрети на Путин се появиха на сградата (СНИМКИ)

Отношенията между Русия и кажи-речи всички европейски държави вече от години са много обтегнати - след като руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна и това преобърна системата както на международните отношения, така дори и международното право. Пореден пример колко далеч са отишли нещата дойде от руската столица Москва.

Неизвестни вандали изрисуваха сградата на чешкото посолство в руската столица с нецензурни надписи - преобладава думата "кокот" (пенис), предаде беларуската опозиционна медия NEXTA. Така посолството заприличи на долнопробен подлез.

От чешка страна обаче реагираха като по учебник - един от дипломатите в мисията каза следното: "Портрети на Путин се появиха по сградата. Въпреки неоспоримата им художествена стойност, ще трябва да ги измием".

Още: "Зелена светлина" за мъченията в Русия: Путин подписа отказ от Конвенцията срещу изтезанията

Чешкият външен министър Ян Липавски заяви, че Прага ще връчи протестна нота на руското външно министерство и ще поиска информация за задържаните, както и обезщетение за материални щети: "Всяка държава е длъжна да осигури защитата на дипломатите и сигурността на посолствата. Това нападение е неприемливо".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По-късно беше съобщено, че двама заподозрени са задържани, докато други двама остават на свобода.

Още: "Двама старци си бъбрят": Зеленски за мирното предложение на Лукашенко към него и Путин (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Чехия Москва Владимир Путин портрет война Украйна нецензурно чешко посолство
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес