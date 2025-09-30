В Москва: Изрисуваха чешкото посолство с нецензурно трибуквие. Дипломат: Портрети на Путин се появиха на сградата (СНИМКИ)

Отношенията между Русия и кажи-речи всички европейски държави вече от години са много обтегнати - след като руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна и това преобърна системата както на международните отношения, така дори и международното право. Пореден пример колко далеч са отишли нещата дойде от руската столица Москва.

Неизвестни вандали изрисуваха сградата на чешкото посолство в руската столица с нецензурни надписи - преобладава думата "кокот" (пенис), предаде беларуската опозиционна медия NEXTA. Така посолството заприличи на долнопробен подлез.

От чешка страна обаче реагираха като по учебник - един от дипломатите в мисията каза следното: "Портрети на Путин се появиха по сградата. Въпреки неоспоримата им художествена стойност, ще трябва да ги измием".

🇨🇿 Czechia mocked the “portraits of Putin” on its embassy in Moscow



Unknown vandals painted phalluses and the word “kokot” (dick) on the walls of the Czech embassy building.



One Czech diplomat joked: “Portraits of Putin appeared on the building. Despite their undeniable… pic.twitter.com/QjnZJHqV6g — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2025

Чешкият външен министър Ян Липавски заяви, че Прага ще връчи протестна нота на руското външно министерство и ще поиска информация за задържаните, както и обезщетение за материални щети: "Всяка държава е длъжна да осигури защитата на дипломатите и сигурността на посолствата. Това нападение е неприемливо".

По-късно беше съобщено, че двама заподозрени са задържани, докато други двама остават на свобода.

